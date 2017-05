Dorința i-a fost îndeplinită! Primarul Negoiță l-a anunțat pe Bendeac că îi va reabilita blocul! Mesajul SENZAȚIONAL al edilului pentru juratul „iUmor”

Împuternicit de locuitorii blocului, Bendeac a făcut un apel fără precedent la autoritățile sectorului 3 pentru ca imobilul în care are domiciliul să fie reabilitat. La câteva ore de la difuzarea rugăminților, juratul „iUmor” a primit răspuns chiar din partea edilului Robert Negoiță. Pe Facebook!!!

Totul a început în timpul finalei și s-a încheiat la câteva ore de la difuzarea apelului important pentru locuitorii blocului.

„Domnule Mihai Bendeac, am vazut apelul si am inteles problema. :) Aveti dosar depus pentru reabilitare termica? Daca da, fara grija sa stati, fiindca si blocul dumneavoastra va fi reabilitat. Doar ca e nevoie si de putina rabdare: oricate eforturi facem, chiar nu putem reabilita toate blocurile, in acelasi timp. :) Despre "galvanizare" insa, nu stiu ce sa zic.... aici nu va pot ajuta.... #iLoveS3

ps: Felicitari pentru functia detinuta in bloc si pentru implicare!”, a scris edilul pe contul său oficial de Facebook.

