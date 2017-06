„Medicii mi-au mai dat două săptămâni de trăit”. Vestea care o putea speria pe Denisa, însă deznodământul a fost unul fericit!

Cazul Denisei Răducu este cunoscut în întreaga Românie și pe lângă zvonurile care apar zilnic despre situația fetei, sute de persoane se înghesuie să o sfătuiască despre tratamentele pe care să le urmeze. Există însă și oameni care au învins boala, iar Miron Vasile este unul dintre aceștia. Omul a fost diagnosticat cu carcinom, care se localizase în zona gâtului.

„Când m-au văzut medicii mi-au spus că mai am de trăit două săptămâni maximum. M-am speriat, dar apoi am realizat că trebuie să fac ceva. Am refuzat din start oprația și citostaticele. Nu mai aveam ce să pierd. Am luat o altfel de decizie”, a spus Miron Vasile la Antena Stars.