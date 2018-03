HOROSCOP 8 martie. Zodia care se lasă dominată de influențe negative. Scapă acum de persoanele care te trag în jos

HOROSCOP 8 martie. Este o zi specială pentru toți nativii, pentru că fiecare va realiza câte ceva. În același timp, o zodie urmează să fie pusă la grea încercare.

Berbec – Horoscop 8 martie 2018

Nu deții tu chiar toate soluțiile, și celălalt are ceva de spus. Dacă discuți de fiecare data cu familia despre ceea ce te preocupa, se vor găsi soluții prin care problemele să dispară. Nimic nu rămâne fără remediu, că atare nu insistă să le duci singur pe toate în spinare, ci ascultă și părerile celor dragi. Stați de vorbă pe îndelete, spuneți-vă fiecare părerea, ca, la final, să extrageți o concluzie care să adune la un loc toate ideile vehiculate, fără să se bată cap în cap. Dialogul are rolul de a armoniza situații scăpate un pic de sub control, deci pune accent pe comunicare și reciprocitate.



Taur – Horoscop 8 martie 2018

Micile neînțelegeri din casă nu merită transformate în furtuni și mai mari, deci încearcă să te pui un pic în pielea celor dragi că să înțelegi ce se întâmplă cu ei, ce-i face să reacționeze negativ la ceea ce se petrece acasă. Partenerul de viață, un părinte sau un frate vine nervos acasă și tensionează și mai mult atmosferă cu nervii săi, iar tu, în loc să îi oferi înțelegere și o ureche de ascultat, ai putea reacționa și mai agresiv, încât nu mai e decât un pas până la un imens scandal casnic. Ai grijă, așadar, până unde ridici tonul!

Gemeni – Horoscop 8 martie 2018

Toate bune și frumoase azi, ai senzația că ai rezolvat cele mai complicate probleme și orizonturile tale sunt mai luminoase. Excelent: păstrează acest tonus ridicat cât mai mult timp posibil, pentru că de el va depinde succesul proiectelor tale. Ai norocul unei atitudini optimiste și entuziaste în fața unor evenimente care se apropie, și pe care le primești cu inimă deschisă, sigur că va ieși totul că la carte. Ai noroc și de un anturaj bun, care te stimulează, te înconjoară de energie pozitivă, și cât timp fiecare își menține moralul la cote maxime, succesul e din ce în ce mai aproape!



Rac – Horoscop 8 martie 2018

Veștile cele mai bune vin azi de departe, ori transmise prin intermediul unor mijloace de comunicare, ori transmise personal de un mesager care intră în casă ta. Le primești cu bucurie, cu entuziasm și simți chiar nevoia să le împărtășești și altora, deoarece sunt evenimente care nu te privesc doar pe ține, ci și pe cei dragi. Schimbarea pe care o decizi acum va avea efecte dintre cele mai bune cândva, și dacă primești aprobarea familiei, ai și mai mult curaj să schimbi macazul spre noul sens de la care aveți cu toții mari așteptări. Viitorul arată promițător!

Leu – Horoscop 8 martie 2018

Ar fi bine să mai amâni unele plăți, pentru că nu deții, momentan, toate sumele necesare. N-ar fi rău ca banii de care dispui să fie în așa fel drămuiți, încât să acoperi cu ei mai multe plăți deopotrivă. Nu încerca să dai toți banii deodată, e bine și în tranșe! Împarte-i cu grijă, aranjează-i pe căprării, pentru că vei reuși să plătești mai multe facturi în rate, un pic aici, un pic dincolo, încât să nu te simți chiar atât de impovărat de sume imense. Dacă plătești câte un pic și într-o parte și-n altă, ai măcar impresia că ai mai scăpat de o grijă, chiar dacă va mai veni foarte curând altă scadență.



Fecioară – Horoscop 8 martie 2018

Nu ai de ce să-ți pierzi curajul dacă mai apar în calea ta și piedici, pentru că ele au rolul de a te ambiționa și mai tare! E o dovadă clară că ești capabil de mai mult decât ai crede, că poți reuși chiar și în ciuda celor mai mari opreliști și afronturi, descoperind că deții calități de care nici măcar nu erai conștient. La greu poți observă de ce ești capabil, nu atunci când toate merg bine de la sine, ca atare nu te speria de provocarea la care ești supus, pentru că o vei depăși mai bine decât ai speră! Implică-te că poți!

Balanță – Horoscop 8 martie 2018

Dacă unele lucruri nu au ieșit bine în viață ta, nu trebuie să te cramponezi de ele și să le tot treci în revistă. Eșecurile au și ele rostul lor: extragi din ele concluzii utile pentru că, data viitoare, să nu mai greșești și să-ți iasă toate că la carte. Ai să vezi că visul care tocmai s-a destrămat are un rol în viitoarele tale succese. Nu îți era dat să primești acel lucru sau nu era așa de bun pentru ce va urmă de acum înainte, că atare așteaptă cu încredere ce are de oferit viață în schimbul acelui lucru pe care nu ai putut pune mână. Poate fi mai bun deoarece legea compensației lucrează!



Scorpion – Horoscop 8 martie 2018

Ești genul de om care crede doar atunci când vede, iar azi vei primi atât de multe semnale clare ce îți alungă orice urmă de nesiguranța încât ar fi culmea să le pui și pe ele la îndoială. Fii atent la tot ce vezi, tot ce auzi, tot ce-ți apare în cale, pentru că toate aceste semne au ceva de transmis pentru ține. Sunt mesaje cât se poate de limpezi că mergi în sensul cel bun, deci nu mai are rost să te îndoiești de tine sau de succesul drumului ales. Parcă cineva tot îți oferă mici informații care îți confirmă ceea ce intuiția deja își transmitea, dar nu credeai fără a avea și niște garanții foarte certe. Acum le ai!



Săgetător – Horoscop 8 martie 2018

Nici ție nu-ți vine a crede ce bine merge un proiect la care îți aduci contribuția cu trup și suflet! Succesul lui depinde de felul cum ai luat startul acestui proiect, pentru că ai ales bine momentul pentru a face primul pas, mijloacele de a ajunge la țelul dorit, precum și echipă potrivită care să te completeze. Singur, nu ai fi ajuns la aceleași rezultate, dar găsești, pe parcurs, exact resursele cele mai bune pentru ceea ce ți-ai propus. Dacă tu ești cel care deține frâiele acestei afaceri, cu atât mai bine va evolua totul, pentru că dai randament maxim mai ales că tu ești cel care trasează direcția și ceilalți te urmează, jucându-și fiecare rolul asumat.

Capricorn – Horoscop 8 martie 2018

Cum să nu-ți săra țandără dacă, la orice ușă ai bate, ți se răspunde agresiv, nepoliticos, fără să găsești nicăieri de un dram de amabilitate și înțelegere. Dacă ai de a face azi cu instituțiile statului, birocrația te va aduce pe marginea exasperării, pentru că nu găsești nicăieri persoane care să te asculte și să îți înțeleagă doleanțele. Multe uși ți se închid în nas, ești trimis la plimbare cu un ton superior și termini ziua cu un sentiment de iritare ori de câte ori te gândești la relațiile defectuoase ale acestei zile. Nici tu nu ești mai amabil, recunoaște, dar reacția e firească când ești tratat așa.



Vărsător – Horoscop 8 martie 2018

Profită de fiecare invitație care ți se face azi și de fiecare cuvânt bun îndreptat spre ține, pentru că toate conțin energia pozitivă ce îți va face ziua mai fericită. Chiar simți lumina caldă a iubirii care te învăluie atunci când te afli în compania unor persoane care te răsfață în gesturi de simpatie și afecțiune și oferi și tu la fel de mult înapoi. Datorită lor, vei trăi momente de vârf, în care schimbul de vorbe bune, de încurajări sincere, de povești mobilizatoare sau de mesaje de prietenie adevărată vor fi la cote maxime. Pur și simplu simți energia pozitivă cum te însoțește peste tot și ai motive de maximă bucurie!



Pești – Horoscop 8 martie 2018

Prea te lași dominat de influențele negative din jurul tău, când tu ai resursele proprii de energie care te-ar putea ajută să treci cu brio peste orice impas. Nu te compară cu alții, tu ești tu, știi cel mai bine pe ce te poți bază, or ceilalți te privesc că și cum ai fi la fel că ei: limitat de tot felul de blocaje, îngrijorat de ceea ce nu merge bine. Capul sus și scoate la lumină ceea ce deții și ceea ce știi, pentru că asta contează cel mai mult acum. Nimeni nu e ca tine, deci nu-ți raporta valoarea la a celor care te trag permanent inapoi.

