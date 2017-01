Povestea elevilor care fac naveta în autobuzul înghețat: „La -25 de grade Celsius, era mai cald afară decât în autobuz. Motorina a congelat!”

Amenajarea camerei bebelușului este o sarcina foarte importanta pentru viitorii parinti. Trebuie avut in vedere faptul ca nu este o camera oarecare, in care va dormi pur si simplu copilul nou-nascut, ci este, odata cu nasterea acestuia, centrul intregii case.

În primul rand, camera trebuie sa fie curata. Inainte de nasterea copilului, trebuie sa faceti curatenie generala si să renovați complet camera in cauza. Daca este varuita cu cateva luni inainte, cu atat mai bine, pentru ca peretii au timp sa respire si sa iasa mirosul de var proaspat, care nu este bun pentru un nou-nascut. Folositi produse cat mai sanatoase, fara compusi care pot duce la alergii sau la imbolnaviri. Cereti sfatul unui specialist, daca nu va pricepeti! E cel mai bine!

De asemenea, este importanta alegerea culorilor. Cele mai indicate sunt cele pastelate, vii, calde, indiferent de genul copilului. Nu este obligatoriu sa folositi albastru, chiar daca este vorba de un baietel. In orice caz, alegeti culori cat mai atragatoare si vesele.

Camera trebuie sa fie pregatită așa ca mobila pentru copil trebuie si ea sa fie adaptata nevoilor prezente si viitoare ale acestuia. Pregatiti o masa de infasat, de care veti avea atat de mult nevoie, dulapioare pentru haine, pentru produse specifice ingrijirii nou-nascutilor. Evitati depozitarea acestora in baie. Sunt mai igienic pastrate si va sunt la indemana.

Rezervați un loc unde să fie plin de jucării. Chiar daca in primele luni bebelusul nu va avea habar de ele, in timp, veti vedea ca le vor studia cu privirea, pentru ca, in jurul varstei de un an, sa inceapa sa se joace cu ele.

