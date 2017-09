Atracţii religioase şi experienţe memorabile, în Israel

O oportunitate excelentă pentru a descoperi mai multe despre istoria, măreţia şi minunile împărtăşite de Biblie este într-un pelerinaj plin de spiritualitate în Israel, pentru a explora o ţară bogată în cultură şi situri istorice. O excursie în Ţara Sfântă reprezintă o experienţă unică, personală şi profund spirituală, pe care niciun creştin nu o poate rata.

Europa Travel, te invită într-un pelerinaj complet în Israel, la un preţ accesibil și servicii excelente, pentru a descoperi locuri fascinante cu o importantă însemnătate religioasă, de la Bethleem la Nazareth şi de la Ierusalim la Tel Aviv.

Pe urmele Mantuitorului în orașe sfinte

Cea mai importantă atracţie a oraşului Bethleem este cu siguranţă Biserica Nativităţii, despre care se spune că este locul naşterii lui Isus. Uşa de numai 1,2 metri îţi va permite accesul în interiorul bine conservat şi liniştit, de unde vei avea acces atât la altarul Fecioarei şi al celor Trei Regi, cât şi la uşa fin sculptată care îţi oferă acces la scările care te conduc spre Grota Naşterii, loc marcat cu o stea de argint.

Drumul continuă spre Ierusalim, unde bogăţia de atracţii religioase este încă şi mai mare, începând cu Muntele Măslinilor şi Mănăstirea Tatăl Nostru, despre care creştinii ştiu că este construită pe locul unde Isus i-a învăţat pe ucenici rugăciunea fundamentală a creştinătăţii. Precum şi Grădina Ghetsemani, unde acesta obişnuia să se se roage. Dar şi Biserica Tuturor Naţiunilor, unde Isus s-a rugat înainte să fie capturat. Parcurge și Drumul Crucii sau Via Dolorosa, cu cele 14 opriri pe care Hristos şi-a purtat crucea spre locul de răstignire, și care se încheie cu Biserica Sfântului Mormânt.

Experienţe spectaculoase în Israel

Pelerinajul în Israel îţi oferă numeroase oportunităţi de vizitare a locurilor sfinte, precum şi ocazia de a te bucura de experienţe unice. De exemplu, la Yardenit, locul unde Iordanul părăseşte Marea Galileii, zona este amenajată tocmai pentru a le permite pelerinilor să intre în apele în care a fost botezat Isus.

În Cana Galileii, vei putea vizita Biserica Minunii şi Casa Nunţii, locul unde Isus a săvârşit prima sa minune, când a transformat apa în vin, iar în Nazareth, locul copilărei lui Isus, vei descoperi şi Biserica Ortodoxă Buna Vestire. O croazieră pe Marea Galileii îţi va oferi imagini superbe asupra împrejurimilor, pentru ca în finalul pelerinajului să vizitezi şi oraşul Haifa, care îţi va oferi o perspectivă diferită, modernă asupra Israelului.

De Geanina Ichim

Israel 2017 - Pe urmele Mantuitorului – Tarif: 449 Euro/persoana, 4 zile (3 nopti cazare in Bethleem si o noapte in Tiberias) cazare cu mic dejun si cina la hoteluri de 4*-3*, transport avion, excursiile, tururile si vizitele prevazute in programul (tur oras Tel Aviv, vizita la Jaffa si excursia la Masada), ghid local vorbitor de limba romana. *Plecare din 08.10.2017 – ultimele 2 locuri disponibile! Plecari: 01.11, 28.11.2017. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.