Nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. O fostă concurentă de la „Mireasă pentru fiul meu” a spus totul: „Am plâns...am trecut prin momente grele!”

A fost una dintre cele mai discrete și apreciate prezențe ale ultimului sezon de „Mireasă pentru fiul meu”, dar în perioada petrecută în casă a avut o mare durere despre care a refuzat să vorbească foarte des.

Suferința produsă de faptul că nu a putut să stea alături de fiica sa, Ana Maria, a îndurerat-o mult pe Adriana. În cele din urmă, blonda a renunțat și s-a întors pentru a fi alături de minunata sa copilă, iar acum, de 8 martie, fosta concurentă a ținut să-i transmită un mesaj pe Facebook pentru a-i spune cât e de importantă pentru ea: „Ai devenit o domnișoară! Și scriu cu lacrimi în ochi, de bucurie ,că nu există mămica mai fericită și mândră de copilu ei ca mine. Nu știu când au trecut 11 ani din viața ta... parcă ieri te strângeam pentru prima oară în brațe... am stat 24 din 24 de ore cu ține.. Cu tine am râs... am plâns... și am trecut prin toate momentele grele și frumoase din viața mea împreună. Te-aș mai naște încă de 1.000 de ori.. pentru că nu regret o secundă că te am! Te iubesc enorm!!!”, a scris Adriana pe contul său de Facebook.

