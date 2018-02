Prea tare! Dani, urmărit de o doamnă care dorea să îl înveţe să vorbească în public: "Eu credeam că fac asta de mic"

Dani a fost victima unei doamne "coach" care a insistat săptămâni la rând să vină la cursurile ţinute de ea despre cum să vorbeşti în public.

"Îmi aduc aminte că o duduie m-a abordat prin toate canalele, inclusiv un prieten, să mă invite la un work shop. Am întrebat-o ce predă şi de ce insistă atât de mult. Mi-a zis că tine cursuri despre vorbitul pe scenă. A simţit probabil că am nevoie, nu ştiu, deşi eu vorbesc cu mii de oamenii de când mă ştiu. Am mai întrebat-o în faţa a câtor oameni tine ea discursuri iar răspunsul a fost neaşteptat: "CINCI pentru că am trac!"", a povestit Dani.

