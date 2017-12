Cursurile de calificare, o sansa de integrare in piata muncii

Dinamica pietei muncii ii obliga pe multi sa isi regandeasca planurile de cariera, multi fiind aceia care apeleaza la cursuri de calificare sau reconversie profesionala. Romania a trecut, intr-un timp relativ scurt, de la o economie centralizata de tip comunist la una de tip capitalist, in care piata functioneaza liber pe baza principiului cerere-oferta.

Cursuriautorizate.eu este portalul care iti poate reda increderea in fortele proprii, oferind celor interesati cursuri de calificare menite a le creste sansele de integrare in piata muncii. Nomenclatorul de meserii s-a imbogatit, la randul sau, prin adaugarea unor noi domenii de activitate. Diversitatea meseriilor este un atribut incontestabil al lumii capitaliste, deoarece capitalul circula liber, oricine putandu-si deschide mici afaceri. Investitiile in diverse domenii de activitate, precum turism, industria de panificatie si morarit, alimentatie publica, au creat noi locuri de munca pentru cei doritori.

Problema intervine atunci cand, din postura de antreprenor-investitor, constati ca pe piata nu exista oameni calificati pentru domeniul tau de activitate. Un exemplu in acest sens sunt antreprenorii care au investit in turism si care si-au deschis pensiuni in diverse zone ale tarii. Gasirea unor oameni calificati, care sa cunoasca domeniul turistic, s-a dovedit o sarcina destul de dificila pentru micii patroni.

Pentru a fi administrator de pensiune turistica, de pilda, iti trebuie cunostinte solide in domeniu, iar cursuriautorizate.eu nu face decat sa ii ajute pe cei interesati de un astfel de job.

Aparitia unor noi oportunitati de afaceri i-a determinat pe multi dintre noi sa isi regandeasca existenta si modul in care se raporteaza la piata muncii. Oportunitatea de a deveni propriul angajat nu i-a lasat indiferenti pe oameni, acestia cautand, la randul lor, sa isi cladeasca propria afacere. Investiile in domenii precum turismul sau industria hoteliera au contribuit esential la imbunatatirea serviciilor oferite in aceste ramuri de activitate. In capitalism, fara investitii si fara circulatia capitalului, nu exista oportunitati de dezvoltare.

De asemenea, calificari pentru meserii precum agent de curatenie, agent de securitate, agent de turism, agent vanzari, apicultor, arhivar, asistent personal al persoanelor cu handicap grav, barman, brutar-patiser, bucatar, pompier, camerista, cofetar, etc, sunt tota atatea sanse pentru cei care nu reusesc sa se integreze atat de usor in piata muncii.

Nevoia de astfel de cursuri in Romania este mare pentru ca suntem o tara unde scolile profesionale nu mai sunt la acelasi nivel ca inainte de 1989. Totodata, multi oameni ajunsi aproape de pensionare si care au lucrat mai toata viata intr-o fabrica infiintata pe vremea comunismului, dar care nu a mai rezistat competitiei capitaliste, sunt ingraditi de varsta pe care o au in buletin. Chiar daca meseriile pe care le-au invatat inainte de 1989 sunt meserii inca destul de actuale, nu exista atatea firme care sa ofere incadrare pentru acesti oameni. Economia capitalista a schimbat gusturile investitorilor, transferand interesul acestora dinspre zona de productie catre zona de servicii.

Dupa cum spun si teoreticienii economiei capitaliste, lumea moderna este una postindustriala, in care productia nu mai este atat de tentanta pentru investitori, acestia indreptandus-i atentia catre sectorul de servicii, fie ele bancare, in telecomunicatii sau financiare.