Clipe de coșmar după ce o discotecă din Tenerife s-a prăbușit! Un român a fost rănit

În dimineața de duminică, discoteca Butterfly din Tenerife arăta ca şi cum ar fi fost ţinta unui bombardament.

O noapte de distracţie s-a transformat într-una de coşmar, în Tenerife. Patruzeci de oameni, printre care şi un român, au fost răniţi după ce podeaua s-a surpat sub picioarele lor.

Victimele au suferit contuzii, tăieturi şi fracturi, iar starea unora este gravă. Bărbatul de naţionalitate română are o rană uşoară la mână.

Pe o suprafaţă de patru metri pătraţi, toată podeaua s-a prăbuşit. Era două şi jumătate noaptea, când ringul de dans s-a surpat sub picioarele petrecăreţilor. Patruzeci de oameni, printre care şi un român, au căzut în gol câţiva metri.

Nouă ambulanţe au ajuns la locul accidentului. Cum clădirea era considerată nesigură, triajul s-a făcut afară. Răniţii au fost evacuaţi de urgenţă. Unii pe propriile picioare, alţii pe braţe. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie prins sub dărâmături. Românul rănit are 45 de ani şi a ajuns la spital. Are o leziune uşoară la mână, dar medicii vor să se asigure că nu a suferit şi răni interne.

Cel mai grav sunt rănite două persoane care au fracturi de femur şi, cel mai probabil, vor avea nevoie de operaţie. Restul victimelor, de diferite vârste şi naţionalităţi, inclusiv franceză, britanică şi belgiană, au suferit entorse, contuzii şi fracturi mai puţin grave. Anchetatorii trebuie să afle cum a fost posibil un asemenea accident.