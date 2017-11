"E ceva normal să te lase cu gaura asta în tine? Îmi văd coastele". Un român din Anglia vrea să dea spitalul în judecată, după ce a fost trimis acasă cu o operație necusută

Dacă aveaţi impresia că doar în spitalele din România se poate, aţi greşit teribil. Deşi pare că toate relele s-au strâns în sistemul sanitar românesc, nici la englezi lucrurile nu stau mai bine la acest capitol.

Un român din Londra şi-a povestit experienţa, pe un grup de Facebook. Tânărul a mers pentru o operaţie la spital şi a plecat cu rana deschisă:

"Să vă zic o poveste. Marțea trecută am fost de urgentă la spital. Ajugând acolo mi-au zis că mă operează, o să mă adoarmă total şi după accea mă vor trezi tot ei... După două ore, pe masa de operaţii, m-am trezit cu masca de oxigen pe gură, pe care am mai ţinut-o pe față încă vreo două ore. Ajugând în salon, după vreo 15 minute, mi s-a terminat perfuzia, spunând la cineva că e gata. Mi-a zis că vine să mi-o schimbe. Trecând 20 minute, perfuzia s-a umplut la loc cu sângele meu.

După o oră, a venit un manager la mine şi mi-a zis că trebuie să stau până a doua zi în spital sub observaţie, că incă eram adormit de la 3 seringi de somnifer.. Era ora 6 seara, când după ceva timp, pe la 6:30, a venit o asistentă şi mi-a adus nişte acte şi mi-a zis că pot pleca acasă, că nu am voie să conduc să fac efort, să ridic bla bla bla.. Ridicându-mă de pe pat, ameţit după doar 2 ore de la anestezia totală, tremuram tot, îmi era rău. Cu propiile forțe, cu mâinile pe pereţi, am coborât din spital, până la parcare, să-mi iau maşina, făcând 25 minute, 200 de metri..

Fiind noapte, am plecat cu maşina acasă vreo 20 mille. Mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns cu bine acasă. Toată săptămâna trecută, săptămâna asta nu am putut dormi de durere. Nu mi-au dat nimic de durere, nu mi-au făcut analize exact nimic.am crezut că e o tăietură simplă apoi cusută, până ieri când mi-am luat inima în dinţi. Nu am mai rezistat, am prins momentul şi mi-am făcut o poză la spate să văd ce operaţie am de mă doare aşa tare..

M-am speriat când am văzut că operaţia are 2 cm adâncime, îmi văd coastele şi cât oul de găină mai mare un pic, deschisă, nu cusută, nu nimic... Oare e ceva normal să te lase aşa acasă cu aşa gaura în tine fără pastile de durere, fără să închidă, să coase.. Nu vă pot descrie dureriile ce le suport de atâta timp. Vreau să dau spitalul general în judecată. Nu analize, nu operaţie închisă, nu tratamente de durere", povestește Nicu Marila, tânărul operat în Anglia.