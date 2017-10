Imagini şocante. Video-ul cu o mamă care îşi târăşte copilul pe stradă face înconjurul lumii. Ce explicaţie a dat femeia

O femeie care a fost filmată pe o stradă din oraşul englez Liverpool în timp ce-şi târa fiul în vârstă de patru ani pe un trotuar şi-a explicat gestul care a stârnit revoltă în rândul celor care au privit imaginile.

Incidentul a fost surprins de un trecător, care a declarat că deşi copilul era târât pe asfalt, acesta părea că este „în regulă”.

Femeia în vârstă de 31 de ani, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a explicat pentru o publicaţie locală că fiul ei are autism . „Fiul meu are autism, are crize şi se aruncă pe jos. Modul în care am acţionat în această filmare este singurul în care îl pot face să se mişte. Tot timpul face asta şi nu se ridică de pe jos şi nici nu mă lasă să-l iau în braţe. Se aruncă la pământ precum un sac de cartofi”, a declarat aceasta.

„Oamenii susţin că sunt o mamă rea. Dar eu nu sunt o mamă rea. Ar trebui să întrebe înainte să mă judece", a mai spus femeia.