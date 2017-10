Pericol iminent de PRĂBUȘIRE: „Nu putem să anunțăm cu precizie unde va avea loc impactul cu Pământul!”

China avea stația spațială Tiangong-1. Mașinăria de 8,5 tone e acum scăpată de sub control și și-a accelerat traiectoria descendentă către Pământ și se va prăbuși în câteva luni.

Tiangong-1, cunoscută și sub denumirea de „Palatul Ceresc”, a fost lansată în 2011, în încercarea de a transforma China într-o superputere spațială. A fost utilizată atât în misiuni cu pilot, cât și fără pilot. În 2012, Liu Yang, primul astronaut de sex feminin din China, a vizitat stația spațială.

În 2016, autoritățile chineze au recunoscut că au pierdut controlul asupra Tiangong-1 și au anunțat experții ONU că stația se va prăbuși, cel mai probabil, în intervalul octombrie 2017 – aprilie 2018. „Acum că perigeul său este sub 300 km și se află în atmosfera mai densă, unde rata de descompunere este mai mare”, a explicat Jonathan Dowell, astrofizician la Universitatea Harvard, potrivit the Guardian.

Deși stația spațială va fi distrusă în timp ce trece prin atmosferă, McDowell estimează că unele bucăți cântărind până la 100 kg vor ajunge pe Pământ, scrie playtech.ro. Cel mai probabil, nimeni nu va fi rănit, însă reprezentanții ONU din Commitee on the Peaceful Uses of Outer Space au fost anunțați să monitorizeze traiectoria ambarcațiunii.

McDowell a explicat că locul precis în care va ateriza este greu de prezis, chiar și cu câteva zile înainte. Orice schimbare în condițiile atmosferice ar putea muta situl de aterizare de pe un continent pe altul.

Alte aterizări necontrolate a unor nave largi au mai fost înregistrate în trecut, fără ca acestea să fi cauzat victime în rândul oamenilor. Spre exemplu, în 1991, stația spațială de 20 de tone Salyut 7, trimisă de Uniunea Sovietică, a aterizat în Argentina și a împrăștiat praf și resturi deasupra orașului Capitán Bermúdez.