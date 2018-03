TERIFIANT. Acestea au fost ultimele cuvinte ale pilotului avionului Saratov Airlines, prăbușit la doar 6 minute de la decolare

Autoritățile ruse au reușit să recupereze una dintre cutiile negre ale avionului companiei Saratov Airlines, care s-a prăbușit la scurt timp după ce a decolat de pe aeroportul Domodedevo, din Moscova. În accidentul aviatic și-au pierdut viața 71 de persoane, iar anchetatorii încearcă să afle cum a fost posibil ca aeronava, un Antonov An-148-100B, să se prăbușească la doar 6 minute de la decolare, scrie RBC.

Conversația dintre pilotul și copilotul avionului arată că cei doi au încercat să redreseze avionul, cu puțin timp înainte de incident. Pilotul Valery Gubanov i-a spus copilotului său să mărească altitudinea, în loc să coboare aeronava.

„Înțeleg că ai vrut să...dar uite că te duci în jos”, este auzit spunând Gubanov. „De ce te duci în jos? Unde te duci? Ia altitudine! Altitudine! Altitudine! Sus!”, continuă el.

Înregistrarea se oprește imediat ce pilotul își dă seama că avionul se va prăbuși. Ultimele cuvinte ale pilotului înregistrate de cutia neagră sunt: „That's it, we're fuc*ed” („Asta este, am dat de naiba!”).

Luna trecută, anchetatorii au declarat că piloții ar fi uitat să pornească sistemul de încălzire a echipamentului de degivrare, ceea ce a dus la afișarea unor erori privind altitudinea și viteza de deplasare a aeronavei. Confuzi din cauza datelor afișate la bordul avionului, piloții nu au reușit să mai controleze aeronava, care s-a prăbușit.

„O situație specială a apărut la 2 minute și 30 de secunde de la decolare, la o altitudine de aproximativ 1.300 de metri și la o viteză de 470 de kilometri/oră”, au declarat inspectorii de tern ai Comitetului Interstatal de Aviație, adăugând că după acest moment viteza aeronavei a început să scadă drastic, semn că urma să intre în picaj.