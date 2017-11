Bebelușii au mai multe abilități decât am putea crede. Iată de ce să ne adresăm celor mici așa cum vorbim cu adulții

Bebelușii înțeleg sensul cuvintelor înainte de a vorbi. Cercetătorii afirmă că au descoperit motivele aflate în spatele acestui proces cognitiv.

"E ceva deosebit de interesant, noi am descoperit dovezi ale faptului că pentru bebeluși, până și primele lor cuvinte nu reprezintă 'insule' izolate: chiar și cu un vocabular foarte mic ei par să dețină o înțelegere a faptului că anumite cuvinte și concepte sunt mai 'asemănătoare' decât altele", a declarat Elika Bergelson de la Universitatea Duke din Durham, Carolina de Nord.

Cercetătorii au recomandat să tratăm un bebeluș ca pe un partener real de conversație. Chiar și bebelușii foarte mici ascultă și învață semnificația cuvintelor despre lumea din jurul lor înainte să înceapă să vorbească, iar persoanele care au grijă de ei contribuie la acest proces.

Frecvența cu care un cuvânt este folosit în prezența unui obiect pare să aibă un impact mai mare asupra dezvoltării procesului de înțelegere a cuvintelor decât persoana care rostește acele cuvinte, potrivit unui studiu publicat pe 20 noiembrie în Proceedings of the National Academy of Sciences, informează Agerpres.