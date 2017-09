Cele mai cool cizme ale toamnei!

Cuvântul cheie pentru această toamnă - eclectic! Un demers stilistic grandios susţinut de piese puternice, stylish, şi megacool, ce accesorizeaza instant şi cea mai banală ţinută.

Vorbim aici de cizmele şi ghetele must ale sezonului toamna-iarnă 2017/2018, ce adaugă un suflu nou garderobei şi te scot pe loc din anonimat.

Sa descifram astfel întrebarea ” Ce se poartă in acest sezon?” alaturi de b-mall.ro, propunandu-va câteva din cele mai importante directii in materie de cizme si ghete de dama date de către marile case de modă pentru toamna ce sta sa inceapa.

Un twist bine meritat in orice intenţie stilistica urbana il obtii instant cu o pereche de cizme-botine, de departe hitul absolut al acestui sezon! Botine ceva mai lungi, ce depășesc glezna, in orice culoare posibila sau imprimeuri ori aplicatii, au făcut senzatie printre fashioniste, cucerind imediat atât catwalk-urile, cât și streetstye-ul. Indrazneste cu variantele sexy, cu varf ascutit lansate Vetements, Dsquared și Balenciaga ori cele cu vârf rotunjit sau pătrat, de asemenea, în mega tendințe!

Rezolvarea ecuaţiei stilistice compusă din coolness şi comfort este data in acest sezon de cele mai noi variante de ghete masculine, brutale, accesorizate cu fermoare, catarame, curele ori aplicatii metalice. Modele neobisnuite cu varfuri rotunjite, toc gros, platforma masiva si stilizare excesiva fac senzatie in cele mai noi colectii ale sezonului toamna-iarna 2017/2018. Negre, maron, dar si visinii, rosii sau metalice acest gen de cizma bocanc schimba radical orice tinuta urbana!

Sunt deja in carti de mai bine de cateva sezoane, insa in aceasta toamna cizmele peste genunchi fac legea atat pe catwalkuri, cat si in moda strazii! Ce aduc nou? Lungimea excesiva ce depăşeşte genunchiul, extrem de mulate sau foarte largi, confectionate din aproape orice material, fie luxoasa piele, piele intoarsa sau senzualul velur, catifea sau lurex. Purtate cu fuste sau rochii oversized, blugi sau, de ce nu, fuste mini, trebuie musai să-ţi achiziţionezi cel putin o pereche, întrucât ai de unde alege pe b-mall.ro! Noi pariem pe rosu in aceasta toamna si iti propunem cele mai noi modele Michale Antonio!

Sursă foto: Pinterest