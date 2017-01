Fuhrerul nu avea gusturi rele. Eva Braun, goală pușcă și pozată de un fotograf necunoscut!

Eva Braun a fost singura femeie pe care Adolf Hitler o accepta alături la cele mai importante evenimentele din viața sa. Cea care avea să-i devină soție în ultimele ore ale existenței sale a reprezentat o mare enigmă pentru istorici.

Cum și cine era cu adevărat doamna pe care a iubit-o unul dintre cei mai cruzi oameni din istorie? Sunt două întrebări la care răspunsurile se modifică în fiecare zi, iar variantele specialiștilor sunt diverse, spectaculoase și relevă un caracter enigmatic și neobișnuit.

Chiar dacă nu șoca prin frumusețea sa, Eva părea total diferită de partenerul său de viață, iar din mărturisirile celor care au cunoscut perchea perfectă a celui de-al Treilea Reich, se pare că avea o influență pozitivă asupra lui Hitler. Mereu zâmbitoare și pusă pe șotii, iubita Fuhrerului dădea senzația unei pete de culoare într-un tablou cenușiu al cărui personaj central era crudul lider de la Berlin.

De curând, presa occidentală a scos la iveală ceva cu totul neașteptat și aparent imposibil de acceptat pentru lumea în care își ducea existența prima doamnă a Germaniei naziste: fotografii cu Eva în costumul Evei!

EVA ÎN COSTUMUL EVEI

Un colecționar austriac a ajuns la redacția unui cotidian din țara sa cu două poze în care apărea o femeie goală și pe care el a prezentat-o ca fiind amanta și soția Fuhrerului. Ziariștii au privit imaginile cu scepticism, mai ales că niciuna dintre ele nu lăsa să se vadă, în totalitate, chipul femeii imortalizate, motiv pentru care au început investigațiile.

Sursă foto: Bild.de

Istoricii s-au împărțit în două tabere. Unii susțin că un asemenea secret nu s-ar fi putut păstra până acum și că femeia din imagini nu este Eva Braun, în vreme ce alții, mult mai numeroși, sunt de părere că roșcata este chiar iubita lui Hitler. Potrivit ziariștilor de la Daily Mail, un fost militar german, apropiat al cuplului Hitler-Braun ar fi spus, înainte de a muri, că femeia din poze este Eva, iar pantoful alb dintr-o fotografie este un alt argument al celor care cred că avem de-a face cu un pictorial nud al iubitei cancelarului german: „Fără îndoială este Eva Braun. Pe lângă faptul că trăsăturile sunt aceleași, pantofii sunt aceiași cu cei pe care îi folosea pentru gimnastica aerobică atunci când mergea vara la casa de vacanță din Berchtesgaden”, a spus unul dintre specialiștii care au văzut fotografiile.

Sursă foto: Bild.de

POVESTEA FOTOGRAFIILOR

Stefan Kreuzmayr. Acesta este numele colecționarului din Salzburg, care a devenit proprietarul de drept al celor două imagini și care a dezvăluit cum a intrat în posesia fotografiilor: „În urmă cu mai mulți ani, o femeie a intrat în magazinul meu și mi-a întins o cutie în care se aflau câteva fotografii. Am întrebat-o ce pot face cu ele și mi-a spus că acolo voi găsi imagini cu Eva Braun. Pentru că nu mi-am dat seama care sunt, mi le-a indicat. Am rămas cu gura căscată și, drept să vă spun, nu am crezut-o inițial. I-am dat suma convenită și a plecat. De-atunci nu am mai văzut-o niciodată”, a povestit Kreuzmayr pentru cotidianul german Bild.