Iadul trăit de românce în bordelurile Germaniei, cu circa 500 de clienți lunar! ”Ne este frică că am putea fi omorâte! Este mai periculos decât să mergi la război!”

Un documentar tulburător, ”Bordell Deutschland” (Bordelul Germania), transmis de televiziunea ZDF, prezintă că viața de zi cu zi a prostituatelor din Germania. Deși ar trebui să găsească un sprijin în oamenii legii, se pare că însăși prostituția este controlată de criminalitatea organizată. Practic, lupul e paznic la oi.

Prostituatele - multe dintre ele românce - au parte de traume șocante, de violență fizică și verbală. Documentarul realizat de Christian P. Stracke ne face cunoștință și cu câteva românce care au reușit să părăsească bordelurile și să o ia de la capăt.

Denisa, o fată extrem de frumoasă, provenită dintr-un județ din Moldova, a reușit să fugă din infern și acum s-a implicat în programe de educație contra prostituției în zonele sărace ale României.

Potrivit Biroului Federal de Statistică, aproximativ 1,2 milioane de bărbați folosesc servicii sexuale zilnice în Germania, iar numărul prostituatelor variază, de la perioadă la perioadă, între 400.000 și 1 milion, potrivit ziarulromanesc.de.

Legalizarea prostitutiei, realizată în 2002 este subiectul documentarului care va fi transmis pe 18 noiembrie, anunță stimme.de. Realizatorul documentarului susține însă că această legalizare este, de fapt, un paravan pentru traficul de persoane, proxenetism și prostituție forțată.

hristian P. Stracke a vorbit cu prostituate, ofițeri de poliție, asistenți sociali, politicieni și psihologi. A intervievat celebrități din această lume, cum ar fi Cleo din Berlin, care – în mod voluntar, așa cum a subliniat – a participat la o scenă de sex cu 30 de bărbați.

Sau cum este Sandra Norak care a lucrat ani de zile ca prostituată. “Nu este un loc de muncă, este doar violență, ceea ce trăiești … și am avut 400 - 500 de bărbați în patru săptămâni”. Acum femeia de 27 de ani a studiat dreptul și se angajează la abolirea prostituției. “În fiecare club în care am fost, am văzut trafic de persoane, femei bătute”, spune ea. Altă româncă recunoaște că practică prostituția din disperare, având trei copii în România.

Românca Denisa, protagonistă a filmului, confirmă ce spune Sandra. Ani de zile a fost forțată să se prostitueze în Germania și știe totul despre această lume. ”90 la suta au un proxenet“, spune ea, și din experiența personală povestește: ”Bărbații sunt foarte sensibili la minore. Sunt atât de mulți pedofili” Potrivit experților de poliție, nouă din zece femei sunt forțate la prostituție.

Expertul în traume psihologice Ingeborg Kraus compară profesia de prostituată cu cea a soldaților, iar experiențele lor cu cele ale victimelor torturii. Aproape 70% dintre femei suferă de simptome de tulburare post-traumatică: “Această ocupație este mai periculoasă decât a merge la război”.

Rata mortalității printre prostituate este de 40 de ori mai mare decât media pentru populație, potrivit documentarului. Riscul simplu de a fi ucisă este de peste 18 ori mai mare decât cel al altor femei, indiferent dacă sunt prostituate voluntare sau forțate.

Dar acum serviciile de escortă și bordelurile în Germania sunt mai populare ca niciodata. Se face reclamă la oferte: ”20 de euro pentru 20 de minute de sex – ofertă la Discountpuff“.

Potrivit Biroului Federal al Poliției Criminale, o prostituată aduce proxenetului până la 100 000 de euro pe an – iar statul câștigă multe venituri fiscale. Piața este competitivă, există tot mai multe femei tinere.

Sursa: stimme.de stimme.de/ ziarulromanesc.de