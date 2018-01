Imaginile zilei! O bătrână s-a descălțat la intrarea într-un magazin al unei benzinării. Motivul te va emoționa: "Eu aș îmbrățișa-o!"

Mai multe imagini postate pe pagina de Facebook a unui internaut au devenit virale în scurt timp. Motivul? Ele surprind o bătrână, în timp ce se descălţa de galoșii de gumă, înainte de a intra în magazinul unei benzinării din Cahul, Republica Moldova.

Din spusele martorilor, nimeni nu i-ar fi spus să recurgă la acest gest, notează Adevărul. În comentariile la postarea internautului, oamenii au lăsat numeroase comentarii.

„Cineva râde, dar bătrânică dă semn de educaţie”. „Nu văd nimic amuzant aici. Cineva poate se amuză pe seama asta însă nu e corect, consider eu. Dintr-o parte arată ca o simplă sărmană bătrânica care poate a intrat să cumpere chiar ceva de mâncare. De ce ar trebui să gândim negativ” „Respect, dar chiar nu trebuia să se descalţe”. „Acest gest făcut de această batrânică arată prezentului câtă educaţie şi respect au avut oamenii din trecut şi continuă să aibă. Bravo şi respect batrânicăi. Să fie de învăţătură tuturor”. „Această staţie PECO trebuie evitată dacă a fost impusă sa facă acest lucru! Dacă a făcut-o din respect, atunci Jos Pălăria! Dar dacă a făcut-o din frică ca cineva să o acuze pentru că „a murdărit podeaua” - e foarte trist”. „Nu am cuvinte. M-as duce s-o cuprind”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor care au distribuit imaginile.

Credit foto: Facebook/ Victor Pavliuc