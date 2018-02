În urmă cu un an și-a pierdut ambii copii în accident, iar acum mama trăiește un adevărat miracol. Apropiații spun că este un semn divin

Nu există durere mai mare ca atunci când o mamă își pierde copilul. O femeie din Balș și-a pierdut ambii copii în vara anului 2017. Cei doi se îndreptau de la Balș spre Craiova. Ei mergeau la facultate, însă pe drum au pierdut controlul volanului și și-au pierdut viața într-un teribil accident rutier.

În cazul celor doi frați, care au murit în urma accidentului din Balș, durerea este de nedescris. Cei doi adolescenți au fost înmormântați chiar de Ziua Copilului. Sute de oameni i-au condus pe ultimul drum, printr-o mare de lacrimi.

Mama celor doi copii era plecată în străinătate la muncă. A venit de urgență în țară, pentru a-și conduce copiii pe ultimul drum.

Gestul sfâșietor făcut de mama celor doi frați

La o zi după ce și-a înmormântat cei doi copii, femeia a făcut un gest cutremurător. Ea a postat pe contul său de socializare o fotografie cu băiatul și fiica sa, alături de o lumânare. Postarea sa a primit zeci de comentarii de susținere de la prieteni.

„Mimi sincere condoleante, te inteleg si stiu prin ce treceti, toti spun,, trebuie sa mergi inainte “, dar oare ei ne inteleg durerea noastra? Imi pare sincer rau.

Nu stiu cu ce gresim in fata lui Dumnezeu de ne pedepseste in halul asta. Sa aibe drumul presarat cu flori.”, „Condoleante!Dumnezeu sa-i odihneasca!Atata durere,numai Dumnezeu poate sa faca ceva,pentru a va intari .”, acestea sunt doar două dintre zecile de mesaje.

Minune la nici un an de la moartea celor doi copii

La niciun an de la pierderea celor doi copii ai săi, femeia de 47 de ani din Balș trăiește o minune. Ea are acum motive să zâmbească din nou. Potrivit cancan.ro, femeia este însărcinată cu gemeni. Vestea s-a răspândit rapid în oraș și toți cei care o cunosc spun că este o minune de la Dumnezeu.