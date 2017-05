”Îți mulțumim, tată, că ai fost special pentru atât de mulți oameni!” Sir Roger Moore, actorul celebru pentru seria James Bond, a murit la 89 de ani

Actorul Roger Moore, unul dintre interpreţii personajului James Bond în franciza cinematografică omonimă, a murit la vârsta de 89 de ani, a anunţat, marţi, familia artistului britanic.

"Cu inima grea, anuntam decesul iubitului nostru tata, Sir Roger Moore, astazi in Elvetia, dupa o scurta dar curajoasa lupta cu cancerul", au scris, într-un mesaj, copiii actorului, potrivit The Telegraph.

Roger Moore a interpretat rolul celebrului agent 007 în şapte filme din seria ”James Bond”, inclusiv în două dintre cele mai apreciate lungmetraje din această serie cinematografică - ”Live and Let Die” şi ”Spy Who Loved Me”.

Familia lui Roger Moore a confirmat decesul artistului, marţi, prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter.

”Îţi mulţimim, tată, pentru faptul că ai rămas tu însuţi, pentru faptul că ai fost atât de special pentru atât de mulţi oameni”, au adăugat copii starului britanic.

Roger Moore va fi înmormântat în cadrul unei ceremonii funerare private care va avea loc la Monaco.

Cine a fost Sir Roger Moore. Drumul de la pictor la ucenic într-un studio de animație

Roger George Moore s-a născut în Stockwell, în sudul Londrei, pe 14 octombrie 1927, fiu al unui poliţist. La 15 ani a intrat la şcoală de artă cu intenţia de a deveni pictor, iar mai târziu a intrat ucenic la un studio de animaţie, se arată în biografia postată de site-ul cinemagia.ro. A studiat la Royal Academy of Dramatic Arts (RADĂ) şi a apărut în câteva piese în West End, înainte de a se înrola în armata britanică. După eliberarea din armata, a lucrat în teatru, radio şi televiziune, dar şi că model şi vânzător.

Moore a ajuns în Statele Unite în 1953, unde a semnat un contract de film cu MGM, jucând roluri secundare în mai multe filme. Primul serial important în care a jucat a fost Ivanhoe, urmat mai târziu de Maverick. Însă rolul care l-a propulsat în statutul de star a fost cel al suavului şi veselului Simon Templar din serialul Sfântul. Contractul cu acest serial l-a împiedicat să poată juca în James Bond-ul din 1962. Dar rolul agentului 007 i-a revenit lui Moore în 1972, când Sean Connery a spus pentru a două oară că a terminat cu Bond, şi Moore a fost angajat că succesor al sau pentru Live and Let Die.

Roger Moore a fost primul James Bond onorat de guvernul britanic​

S-a spus că Roger Moore este mai aproape de conceptul original al lui Ian Fleming decât Bond-ul dur interpretat de Connery. Într-adevăr, tonul seriei s-a schimbat sub egida lui Moore, iar scenariile au fost adaptate personalităţii sale şi a capacităţii lui de a juca. Moore a făcut 7 filme James Bond, mai multe decât Connery, care a făcut doar 6, retrăgându-se după A view to a Kill în 1985. A fost urmat de Timothy Dalton în anul următor.

Roger Moore a fost primul James Bond onorat de guvernul britanic, primind titlul de CBE (Commander of British Empire) in martie 1999. I s-a atribuit titlul de cavaler in iunie 2003 pentru lucrarile sale cu UNICEF.