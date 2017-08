Patru ani de liniște în Londra. Celebrul Big Ben va înceta să mai bată: Clopul de 13,7 tone intră în restaurare, iar ora va fi indicată în tăcere

Clopotul Big Ben din turnul cu ceas al Parlamentului britanic va înceta să mai bată începând de astăzi, 21 august, pentru o perioadă de patru ani, în care se vor desfăşura lucrări de renovare. Vor face excepţie evenimente importante, precum sărbătorirea Anului Nou, a anunţat, luni, Camera Comunelor, informează Reuters.

Ciocanele care au lovit clopotul de 13,7 tone la fiecare oră în utlimii 157 de ani vor fi desprinse de ceas. Clopotul se va auzi, totuşi, la evenimente importante, precum sărbătorirea Anului Nou.

”Lucrările de renovare vor proteja ceasul pe termen lung şi vor contribui, de asemenea, la protejarea şi conservarea clădirii în care se află acesta - Turnul Elisabeta”, a declarat Steve Jaggs, paznicul ceasului.

Palatul Westminster, care găzduieşte Parlamentul britanic, aflat pe malul Tamisei, face parte din patrimoniul cultural mondial şi reprezintă una dintre cele mai populare atracţii turistice.

Steve Jaggs a invitat publicul să asculte, lunea viitoare, ultimele bătăi ale clopotului, înainte de începerea lucrărilor de restaurare.

Turnul Elisabeta, cu o înălţime de 96 de metri, considerat a fi cea mai fotografiată clădire din Marea Britanie, este deja acoperit parţial de schele, ca parte a unui proiect de renovare.

Lucrările vor presupune demontarea orologiului, fiecare rotiţă urmând să fie restaurată. Cele patru cadrane ale ceasului vor fi curăţate şi reparate, ramele lor din fontă vor fi reînnoite, iar limbile vor fi recondiţionate.

Unul dintre cadranele ceasului va rămâne în continuare vizibil şi funcţional, indicând ora în tăcere, fiind acţionat de un motor electric, până când mecanismul original al orologiului va fi reinstalat.

Toate celelalte clopote care se aud în mod obişnuit la fiecare 15 minute vor înceta să mai bată pe parcursul lucrărilor, care sunt programate să se încheie în 2021, când sunetul cunoscut al lui Big Ben va începe să de audă din nou.

ISTORIA UNUIA DINTRE CELE MAI FOTOGRAFIATE OBIECTIVE TURISTICE DIN EUROPA

în 1288, La Westminster, s-a construit un turn cu ceas. Turnul actual a fost înălțat ca parte din proiectul lui Charles Barry de construcție a unui nou palat, după ce vechiul Palat Westminster a fost distrus de incendiu în noaptea de 16 octombrie 1834.

Noul Parlament a fost construit în stil neogotic. Deși Barry era arhitect-șef al Palatului, el a apelat la Augustus Pugin pentru a proiecta turnul cu ceas, turn ce se aseamănă cu alte turnuri proiectate de Pugin, printre care se numără cel de la Scarisbrick Hall. Proiectul turnului cu ceas a fost ultimul realizat de Pugin înainte de a înnebuni și a muri, el însuși scriind, la momentul când Barry a venit la el să ia schițele:

„Nu am muncit niciodată atât de mult în viața mea [ca] pentru dl. Barry căci mâine îi dau toate schițele pentru terminarea turnului său cu ceas și este frumos.”

Turnul are 96,3 m înălțime. Primii 61 m de la bază sunt construiți din căramidă învelită în calcar de Anston colorat cu nisip. Restul turnului este din fier. Turnul își are baza pe o placă de beton pătrată cu latura de 15 m și cu o grosime de 3 m, aflată la o adâncime de 4 m sub pământ. Cele patru fețe ale ceasului se află la o înălțime de 55 m. Volumul interior al turnului este de 4.650 m³.

Interiorul, deschis doar cetățenilor din Regatul Unit

Deși este una dintre cele mai importante atracții turistice din lume, interiorul turnului nu este deschis vizitatorilor străini, doar cetățenii Regatului Unit putând să aranjeze vizite (cu multe zile în avans) prin intermediul parlamentarului lor. Turnul nu are lift, astfel că vizitatorii trebuie să urce toate cele 334 de trepte până la vârf.

Din cauza schimbării stării solului de la construcție (în primul rând prin construcția liniei de metrou Jubilee), turnul este ușor înclinat spre nord-vest, cu aproximativ 220 milimetri la fața ceasului, aproximativ 1/250

Surse: News.ro, Wikipedia