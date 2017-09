VIDEO / Un primar din România cântă la chitară pe stradă. Oamenii s-au oprit și au început să îl filmeze: "Să ne lăsăm sufletul să zburde"

Fără doar şi poate, Nicolae Robu este un artist. Sau, cel puţin, de abia acum am lăsat să se vadă şi această latură a sa. Plimbându-se pe străzile oraşului, primarul Timișoarei a avut surpriza sa întâlnească un bărbat care cânta cu foc şi care a îndrăznit să îi ceară ajutorul. Zi şi făcut. A luat chitara si a trecut la treabă.

"Astă-seară, mă plimbam prin zona de promenadă a Timișoarei. La intrarea pe Alba Iulia, unul din menestreli, știind că și eu cânt la chitară, îmi zice: <<domnu' Primar, nu-mi iese nicicum armonia de la "Sailing" și-mi doresc foarte mult s-o cânt, n-o știți cumva?>>.

I-am răspuns: o cântam în studenție, nu știu dacă-o mai știu, dar... hai să-ncercăm! Mi-a întins chitara, am luat-o -pt că așa am simțit în clipa aceea și pt că eu cred că nu trebuie să trăim încătușați în dogme, norme, etichete etc., ci să ne lăsăm sufletul să zburde- și... iată ce-a ieșit!, a scris primarul", a povestit primarul pe Facebook.