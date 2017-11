Michael Jackson N-A MURIT! Mega-starul a reapărut în atenția generală. Anunțul făcut astăzi de presa americană!

Cântărețul american Michael Jackson, care a murit din cauza unei intoxicații acute cu propofol în iunie 2009, a câștigat 75 de milioane de dolari în ultimele 12 luni și a ocupat pentru a șaptea oară - și pentru al cincilea an consecutiv - primul loc în topul Forbes dedicat celor mai bogate celebrități decedate.

Această sumă provine din veniturile generate de muzica și drepturile sale de publicare. Printre materialele recente cu și despre Michael Jackson se numără un documentar special cu o durată de o oră difuzat de postul de televiziune CBS și intitulat "Michael Jackson's Halloween", ce a avut premiera săptămâna trecută, noul său album postum "Scream", lansat în septembrie, ce include unele dintre cele mai cunoscute cântece dance ale sale, precum "Ghost", "Torture" și "Thriller", dar și piesa-bonus "Blood on the Dance Floor X Dangerous", ce constă într-un remix de cinci single-uri realizat de DJ-ul The White Panda.

Este pentru a șaptea oară când Michael Jackson ajunge în fruntea topului Forbes al celor mai bogate celebrități decedate. "Regele muzicii pop" a ocupat această poziție și în topurile publicate în 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 și 2016. În topul din 2012, primul loc a fost ocupat de o foarte bună prietenă a starului pop, actrița Elizabeth Taylor.

În topul din 2017, pe locul al doilea, cu venituri de 40 de milioane de dolari, se află Arnold Palmer, o legendă a golfului. Veniturile sale provin în principal din vânzările generate de linia sa de articole vestimentare sportive și de băuturile care îi poartă numele și care sunt comercializate în peste 400 de magazine americane.

Ilustratorul Charles Schulz, creatorul personajului "Peanuts", se află pe poziția a treia, cu venituri de 38 de milioane de dolari.