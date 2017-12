Fostul principe Nicolae: „Bunicule, îmi va fi dor de tine şi nu voi uita că m-ai învăţat despre valori reale, nemuritoare în timp!”

Fostul principe Nicolae spune că astăzi România şi-a pierdut Regele şi unul dintre cei mai mari lideri ai Europei secolului XX, simbol al datoriei faţă de ţara sa. "Bunicul meu a fost conducătorul care şi-a iubit ţara şi oamenii ei cu adevărat", spune fostul principe Nicolae.

"Azi, România şi-a pierdut Regele şi unul dintre cei mai mari lideri ai Europei secolului XX, simbol al datoriei faţă de ţara sa. Bunicul meu a fost conducătorul care şi-a iubit ţara şi oamenii ei cu adevărat! Astăzi, am pierdut cel mai bun prieten, pe bunicul meu, dar mă consider un om norocos pentru că am avut privilegiul să fiu crescut şi format de către el, cu datoria faţă de ţară şi promisiunea că mereu voi încerca să-l fac mândru de mine. Bunicule, îmi va fi dor de tine şi nu voi uita că m-ai învăţat despre valori reale, nemuritoare în timp. Odihneşte-te în pace!", afirmă fostul principe Nicolae.

Regele Mihai I a murit marţi, la ora 13.00, ora României. La căpătâiul său s-a aflat, până în ultima clipă, principesa Maria. Majestatea Sa împlinise 96 de ani în 25 octombrie.

Trupul neînsufleţit al Regelui Mihai va fi depus în Holul de onoare a Castelului Peleş, iar apoi pentru două zile în Sala Tronului, la Palatul Regal din Calea Victoriei.

Slujba de înmormântare va avea loc la Catedrala Patriarhală, iar înmormântarea va avea loc la Curtea de Argeş, în noua Catedrală Regală şi Patriarhală.

Începând de miercuri, vor fi deschise cărţi de condoleanţe la Castelul Peleş, la Palatul Regal din Calea Victoriei şi la Palatul Elisabeta şi vor fi la dispoziţia publicului timp de 40 de zile.

Toţi cei care vor să depună flori, jerbe sau coroane o pot face începând de miercuri la intrarea principală a Palatului Regal din Calea Victoriei.