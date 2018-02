Imagini desprinse din filmele SF. A fost surprins momentul în care avionul rusesc s-a prăbușit. 71 de oameni au murit

Localnicii din sat au alertat serviciile de urgenţă. Ei au anunţat că au auzit un zgomot puternic şi au văzut un avion prăbuşindu-se. La bord se aflau 71 de oameni, 65 de pasageri şi 5 membri ai echipajului. Ei trebuiau să ajungă în localitatea Orsk, din apropierea granitei cu Kazahstanul.

Aeronava, un Antonov AN 148, aparţinea companiei Saratov Airlines. Încă nu se cunoaște cauza accidentului. Ce se ştie este că avionul a dispărut de pe radare la câteva minute de la decolare când se afla deasupra localităţii Argunovo, de lângă Moscova.

O ipoteză a poducerii accidentului este aceea că unul dintre motoare s-a defectat în zbor. Anchetatorii vor lua în calcul toate variantele posibile, inclusiv condițiile meteo sau eroarea umană.

O cameră de supraveghere din zonă a surprins momentul producerii acidentului. Imaginile au un puternic impact emoțional!

Surveillance footage captures the moment of impact of a deadly plane crash outside Moscow. There were no survivors among the 71 on board, according to the Russian transport minister. https://t.co/K3Zb4OYaLv pic.twitter.com/ltmrbM8Y7l