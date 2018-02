Mândria românilor, la un pas de dispariție! Zidul Cetății Sighișoara se prăbușește, de la o zi la alta. Dezastrul, surprins de camere: "Am crezut că e o alunecare de zăpadă"

În aşteptarea banilor de restaurare, Cetatea Sighişoarei, mândrie pentru noi, românii, începe să se năruie. O parte din zid s-a prăbuşit deja, iar alte locuri tremură la o rafală mai puternică de vânt. Şi nu e singurul monument din ţară care suferă.

După şase secole în care a rezistat chiar şi războaielor, zidul cetăţii Sighişoara a cedat. Nu în faţa inamicilor, ci macinat, se pare, de apa care s-a infiltrat. De vină ar fi o lucrare de mântuială, spun localnicii.

"Am crezut că e o alunecare de zăpadă de pe acoperiş. Dimineaţă, când am venit, am văzut că deja era prăbuşit"

Zidul cetăţii, care face parte din patrimoniul Unesco, a mai fost cârpit. Dar de o restaurare serioasă n-a avut parte niciodată. În câteva locuri se mai susţine doar cu ajutorul unor bârne, ca un bolnav în cârje.

Autorităţile susţin că au cerut ajutor înca de acum doi ani, când au depus un proiect pentru restaurarea cetăţii. N-ar fi primit nici ajutor, nici bani.

