O adevărată eroină! Ioana este actrița care fuge de la repetiții pentru a face gărzi pe ambulanță! „Sunt niște lucruri dincolo de ce poți să-ți imaginezi”

Ioana Ciorteanu este erou cu acte în regulă! Pasionată de teatru, dar dornică să ajute și să le redea zambetul oamenilor bolnavi, tânăra a reușit să impresioneze o țară întreagă cu misiunile sale de salvare.

Plină de energie și optimism, Ioana a venit la Antena 3 pentru a vorbi despre modul în care, pentru ea, salvarea vieților îi oferă bucurii mai mari decât distracțiile din club. A avut o gardă grea și totuși, asta n-a oprit-o să vină la emisiune și să vorbească despre voluntariatul pe care îl face la serviciul de ambulanță.

„Nu aș sta la Ambulanță dacă nu ar exista oameni de calitate. Aici am găsit oamenii de la care am putut învăța să pun pacientul mai presus de propria persoană. Fac teatru și ambulanță, ambele sunt despre oameni”, a mărturisit ea sincer.

Se împarte între repetițiile de la teatru și gărzile grele, în care orice decizie este crucială pentru salvarea pacienților.

Iată mai jos scrisoarea tinerei, care a devenit virală pe Facebook:

„Salut! Io, pe numele dă botez mi-s Ioana.

De doi ani de zile, în loc să-mi sparg banii și ficatul prin cluburi, sparg idei preconcepute și-mi dau mie mai multe șanse printre eroi. În acești doi ani am primit de sute de ori următoarele întrebări:

- Faci și tu ceva bani?

- Altă treabă nu ai?

- La ce te ajută să muncești 12 ore fără pauză, doar ca să le fie altora mai bine?

- Ce treabă are ambulanța cu teatrul?

Și pentru a mia oară: La ce te duci dacă nu te plătește, măcar acolo așa de o cafea ?!

Hai să vă zic cum stă treaba.

Din punctul meu de vedere, dacă ceva te atrage și-ți place de mori... just DO IT. Doi la mână, eu câștig aici lucruri care nu pot fi cumpărate cu banii ăia „de cafea”.

Nu vă dați seama cât cântărește o strângere de mănă a unui pacient care nu poate vorbi pentru că-și ține lacrimile-n frâu. Sunt niște lucruri dincolo de ce poți să-ți imaginezi așa din postura de civil.

Și nu în ultimul rând, eu la ambulanță mă simt ca acasă, și casa asta nu ține de loc. Ține de oameni și fapte REALE.

Hai să învățăm că nu totul e pe bani, că un om în plus la un eveniment major este AUR, și că mâinile mele care ajută la transportarea pacientului prin zăpadă de un metru, pe un drum impracticabil, la minus 20 de grade, fac mai mult decât dacă le folosesc la ținutul sticlei de jager.

Ca idee, hai să fim de folos, cumva...”