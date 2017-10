S-a internat în spital pentru o operație la deget, dar a plecat în sicriu. Pacienții care l-au cunoscut pe bărbat povestesc îngroziți: "Asistenta spunea că se alintă!"

Încă un caz sfârșit în sicriu creează indignare în rândul românilor care spun că sistemul medical din România îi omoară cu zile. Este și cazul unui bărbat din Iași, care a ajuns la Unitatea de Primire Urgenţe de la Spitalul „Sfântul Spiridon“ în urmă cu 16 zile, pentru a-și trata un deget de la un picior.

Alexandru Ilioi a ajuns la Spitalul din Iași, acolo unde a fost internat în primă fază și suspus mai multor investigații, relatează Ziarul de Iași. Bărbatul a fost diagnosticat cu diabet şi internat în clinica de specialitate.

De aici, a început coșmarul. „Avea glicemia 380, a fost internat şi a început tratamentul cu insulină. După câteva zile în care a făcut tratament pentru echilibrare, a fost operat în clinica III chirurgie pentru problema de la picior. După alte câteva zile, ne spunea că durerile încă persistă şi că sunt din ce în ce mai puternice. Asta se întâmpla cu toate că urma o schemă de tratament cu 2-3 antibiotice, calmante şi antiinflamatorii“, a povestit Ale­xan­dru Costan, ginerele victimei, pentru sursa citată.

Potrivit acestuia, vineri, pe 13 octombrie, bolnavul a acuzat crampe abdominale urmate a doua zi de dureri pu­ternice. „Stătea pe o parte de durere.Duminică, pe 15 octombrie, arăta foarte rău, abia mai vorbea, nu mai vedea. Atunci a fost transferat în ATI, i s-a făcut un examen ecograf, iar doamna doctor ne-a spus că se miră de ce tempe­ratura nu-i scade sub 40 de grade Celsius, având în vedere că este sub tratament cu antibiotic. O asistentă, în schimb, ne-a spus că se alintă. Între timp am aflat şi noi că este vorba despre infecţie cu Clo­stridium difficile“, a explicat Ale­xan­dru Costan.

Neavând un diagnostic explicit şi ob­ser­vând că starea pacientului se înrăutăţeşte constant, chirurgii au decis să-i facă pacientului o laparotomie, o operaţie care constă în „deschiderea“ bolnavului pentru a observa organele interne. În urma acestei proceduri, medicii au constatat că pacientul a făcut peritonită şi că are bila inflamată.

„S-a intrat în sala de operaţie duminică, în jur de ora 16. Ni s-a comunicat ulterior că dăduse în peritonită de la apendicită, că l-au operat pentru asta şi că i-au scos şi bila tot din cauza unei complicaţii. După operaţie l-au pus pe tratament, iar luni a fost pus pe dializă. Avea în continuare temperatura mare, era balonat, avea ten­siunea 7 şi începuse să se învineţească. Marţi, tensiunea a scăzut la 4 şi în jurul orei 16 a murit“, a povestit ginerele lui Alexandru Ilioi.

Familia bărbatului suspectează că bolnavul s-a infectat cu Clo­stri­dium difficile după ce a folosit toaletele spitalului, a căror igienă ar lăsa de dorit.

Oamenii sunt decişi să depună plângeri la Direcţia de Sănătate Publică, la Colegiul Medicilor şi în instanţă. Potrivit conducerii Spitalului „Sfântul Spiridon", după încheierea anchetei deschise în cazul Ilioi, responsabilii vor fi sancţionaţi.

Sursa: Ziarul de Iași