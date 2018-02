STAREA DRUMURILOR SUB COD PORTOCALIU. Situația completă a drumurilor naționale și autostrăzilor din România!

STAREA DRUMURILOR SUB COD PORTOCALIU. București, dar și alte 12 judeţe din sudul şi estul ţării sunt sub atenţionare cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol. INFOTRAFIC. Recomandările CNAIR pentru șoferi!

Avertisment pentru șoferii din România, aceasta este situația completă a drumurilor naționale și a autostrăzilor din România. Meteorologii avertizează că până joi va fi ger în toată ţara! Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că în judeţul Constanţa, din cauza vremii nefavorabile (ninsoare abundentă, viscol), un număr de 17 trenuri (pe relaţia Constanţa – Mangalia, Constanţa – Medgidia, Medgidia – Tulcea şi Ciulniţa – Slobozia Veche) au fost anulate în această dimineaţă.

13:00 - CNAIR transmite ca, din cauza ninsorii si viscolului, a impus restrictii de tonaj pentru autovehiculele peste 3,5 tone pe DN 22A, între Mihai Viteazu si Ovidiu (Constanta), pe DN2A, intre Harsova si Ovidiu (Constanta), pe DN13B, intre Praid si Gheorgheni (Harghita) si pe DN 3, intre Cataniciu si Ostrov.

12:55 - ANM a emis o noua avertizare cod portocaliu de viscol, valabila pana la ora 18:00, in zonele de munte din Hunedoara si Caras-Severin.



La peste 1.800 de metri altitudine, se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor atinge 90-100 km/h viscolind zapada, determinand scaderea vizibilitatii sub 50 m.

12.25 - Circulația este întreruptă pe DN51 Zimnicea-Viișoara, DN51A Zimnicea-Izvoarele, DN54 Moldoveni-Islaz și DN65 Turnu Măgurele-Roșiori din județul Teleorman, pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acționeze pentru curățarea carosabilului, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Române.

De asemenea, în același județ, circulația rutieră este întreruptă, din cauza vremii nefavorabile, pe șase drumuri județene.

În județul Bacău, traficul este oprit pe DJ119 A (Urechesti-Sascut) pe tronsonul cuprins între comună Urechesti (km 0) și satul Contești (km 5 + 500), din cauza condițiilor meteo nefavorabile (ninsoare și viscol). Variantă ocolitoare: comună Urechesti-DN11A-Adjud-DN2-comună Sascut. Pentru București și 12 județe din sudul și estul țării meteorologii au emis o atenționare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabilă până marți 27 februarie, ora 14.00.



De asemenea, trenul InterRegio 1724, care trebuia să plece în această dimineaţă (la ora 08.00) dinspre Craiova către Sibiu, a fost anulat din cauza îngheţării unor macazuri.

Starea carosabilului pe regiuni/ județe. INFOTRAFIC

MUNTENIA: partial umed

A1: umed

A2: umed

A3: umed

acoperit cu zapada:

- in jud. Giurgiu, Calarasi, zapada framantata 1-2 cm

- DN 1 km 111+000 - 138, zapada framantata 0-1 cm

- DN 71 km 101+000 - 109+000, zapada framantata 0-1 cm

- DN 1A km 138+000 - 160+000, zapada framantata 0-1 cm

- DN 71 la Moroeni/DB, zapada framantata 0-1 cm

- DN 72A la Gemenea/DB, zapada framantata 0-1 cm

- DN 72 la Teis/DB, zapada framantata 0-1 cm

- in jud. Teleorman, zapada franantata 1-5 cm cu suluri in formare de 50 - 60 cm pe o lungime de 1-3 m

- DN 73C Domnesti/AG, zapada framantata sub 1 cm

- DN 73 Podu Dambovitei/AG, zapada framantata sub 1 cm

- DN 7 Draganu/AG, zapada framantata sub 1 cm

- DN 65 km 90+000 - 115+000 zapada framantata 0 - 2 cm

OLTENIA - umed

- in jud. Dolj carosabil acoperit cu zapada 1-4 cm

- in jud. Mehedinti carosabil acoperit cu zapada 1-2 cm, cu exceptia:

- DN 6 km 322+000 - 334+000 Ghelmegioaia/MH - Dr. Tr. Severin/MH, curat si umed

- DN 56C km 0+000 - 60+000 Salcia - Bistret/MH, zapada inghetata 1 cm pe alocuri viscolita

- in jud. Gorj, carosabil acoperit cu zapada 1-2 cm, cu exceptia:

- DN 67D km 30+000 - 76+830 Tismana/GJ - Valea Cernei/MH, zapada 2-3 cm

- in jud. Valcea, carosabil cu zapada 1 cm, cu exceptia:

- DN 67B km 47+400 - 112+700 Obislavu - Sutesti/VL, zapada 1-2 cm

- DN 7D km 4+000 - 31+360 Greblesti/VL - lim. jud. AG, zapada 2-3 cm

- DN 65C km 40+000 - 111+400Balcesti - Horezu/VL, zapada 1-3 cm

- DN 73C km 61+434 - 68+134 Popesti - Blidari/VL , zapada 1-2 cm

- in jud. Olt acoperit cu zapada 1-3 cm, cu exceptia:

- DN 54 km 1+550 - 54+500 Caracal/OT - lim. Jud. TR, zapada 2-4 cm, cu tendinta formare suluri de zapada

- DN 6 km 132+435 - 172+00 Lim. jud. TR - Caracal/OT, zapada viscolita 3-4 cm

- DN 6 km 176+800 - 185+230 Caracal - lim. jud. DJ, zapada viscolita 3-4 cm

BANAT - umed

acoperit cu zapada:

- DN 57B km 21+000 - 97+675, Anina - Iablanita (CS), umed cu zapada + antiderapant <1cm

- DN 58 km 65+000 - 83+000 Carasova - Anina (CS), umed cu zapada + material antiderapant de 1-2 cm

- DN 6 km 358+000 - km 393+000, Orsova (MH) - Plugova (CS), umed cu zapada + antiderapant <1cm

- DN 66A km 16+568 - km 47+000, Lupeni (HD) - Campul lui Neag (HD), zapada + material antiderapant 2 - 3 cm

- DN 66A km 88+000 - km 109+308, Cerna Sat (MH), zapada + material antiderapant 2-3 cm

- DN 67D km 76+830 - km 108+390, Valea Cernei (CS), zapada + material antiderapant 1 cm

