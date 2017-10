Corina Biris s-a transferat la Minaur! Poate fi oricand Miss Handbal Romania, ce zici?

Interul stanga clujean Corina Biris s-a transferat la HC Minaur Baia Mare, echipa care reintra in circuitul handbalului feminin romanesc in liga secunda! Corina Biris are 20 de ani si a debutat la varsta de 16 ani in campionatul Romaniei in tricoul Universitatii Cluj!

Tanara handbalista face senzatie prin frumusetea ei pe conturile retelelor sociale Facebook si Instagram, unde are peste 25.000 de "urmaritori": https://www.instagram.com/biriscorina/?hl=en

Asemanata cu Antonia, Corina este pasionata de make-up, lucru care se vede din fotografiile distribuite pe retetele de socializare. Ea este prietena cu Florin Cordos, fost fotbalist la FC Botosani, acum la Foresta Suceava.

Fan Cristina Neagu, Corina Biris a dezvaluit in presa ca prefera tinutele lejere "tenesi, adidasi, blugi, si un tricou ceva. Foarte, foarte lejer mereu" in detrimentul pantofilor cu toc."Daca nu as fi facut handbal? Poate m-as fi apucat de modelling", a marturisit in dese rinduri noua handbalista a celor de la Minaur Baia Mare!