Dezvăluiri cutremurătoare ale gimnastei McKayla Maroney: ”Am fost molestată în dese rânduri de doctorul meu. Mi-a dat o pastilă să dorm în avion și m-am trezit cu el în cameră. Am crezut că mor”

Inspirată de mișcarea ”Me too” apărută în ultimele zile în mediul virtual, campioana olimpică de gimnastică din Statele Unite, McKayla Maroney, a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre tratamentul la care a fost supusă în timpul compețiilor de către medicul lotului de gimnastică.

Într-o postare pe Twitter, McKayla Maroney, descrie momentele terifiante prin care a trecut încă de la vârsta de 13 ani.

”Mărturiile tuturor din ultimele zile au fost o inspirație pentru mine. Sunt conțientă că e greu să vorbești în public despre ceva așa oribil și personal, pentru că mi s-a întâmplat și mie.

Oamenii trebuie să știe că aceste lucruri nu se întâmplă doar la Hollywood. Se întâmplă peste tot. Oriunde este o poziție de putere, pare că există posibilitatea unui abuz. Am visat să merg la Jocurile Olimpice, iar lucrurile pe care le-am îndurat au fost inutile și dezgustătoare.

Recunosc că am fost molestată de doctorul Larry Nassar, doctorul echipe de gimnastică a Statelor Unite. Doctorul Nassar mi-a zis că primeam ”tratament necesar, care a fost oferit tuturor de mai bine de 30 de ani”. Totul a început când aveam 13 ani, la unul dintre primele mele cantonamentele cu echipa națională, în Texas, și nu s-a terminat până când am renunțat la sport. Părea că sunt sub amenințare oricând omul aceasta avea o șansă. S-a întâmplat și la Londra, chiar înainte ca eu și echipa mea să câștigăm medalia de aur, s-a întâmplat chiar și înainte ca eu să câștig medalia de argint.

Pentru mine, cea mai înfricoșătoare noapte a fost când aveam 15 ani. Am zburat toată ziua și toată noaptea ca să ajung cu echipa la Tokyo. Mi-a dat o pastilă pentru a dormi în timpul zborului. Următorul lucru pe care îl știu e că m-am trezit cu el, într-o cameră de hotel, priminind ”tratament”. Am crezut că în acea noapte voi muri.

Lucrurile trebuie să se schimbe! De unde începem această schimbare ?

Putem pune stop acestui abuz ? Pot victimele să vorbească deschis de aceste probleme fără să-și pună în pericol cariera ?”, a spus gimnasta.

McKayla Maroney nu este singura gimnastă molestată de doctorul Larry Nassar. De-a lungul ultimilor ani, acesta a fost acuzat de abuz sexual de peste 125 de femei. Agentul FBI, Rod Charles a identificat în 2016 cazul unui copil de 6 ani care a fost molestat de doctorul Nassar.

În urmă cu trei luni, Nassar a pledat vinovat de abuz sexual asupra minorilor și așteaptă procesul. Potrivit FBI, în calculatorul lui s-au găsit zeci de mii de poze porno cu minori