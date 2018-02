Fed Cup: România - Canada, lupta pentru Playoff-ul Grupei Mondiale! Begu, Cîrstea, Olaru și Bogdan luptă pentru revenirea în topul mondial pe echipe

Pentru partida programată în perioada 10-11 februarie în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, căpitanul nejucător Florin Segărceanu nu se va putea baza pe cea mai importantă jucătoare a României. Accidentată la Australian Open, Simona Halep, fost lider WTA, nu s-a recuperat la timp și a spus pas convocării pentru meciul contra Canadei.

Fără Halep, echipa României de Fed Cup se va baza pe Irina-Camelia Begu (37 WTA), Sorana Cîrstea (38 WTA), Ana Bogdan (86 WTA) şi Raluca Olaru (45 WTA la dublu).

Probleme mult mai mari de lot au rivalele României din weekend. Cele mai bune jucătoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard (121 WTA) şi Francoise Abanda (126 WTA) nu fac parte din echipa convocată pentru meciul cu România, din primul tur al Grupei Mondială II a Fed Cup. Iată lotul Canadei:

