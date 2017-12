Gigi Becali schimbă la Botoșani și FCSB câștigă! Povestea celor mai celebre schimbări ale lui Becali în echipa roș-albastră: episoadele Valencia 2005 și Standard 2006

După un rezultat mai mult decât modest cu AC Lugano în Europa League, FCSB a înviat ca prin minune și s-a impus la scor de neprezentare în orașul în care câștigă mereu la zero! Teoretic un meci greu cu FC Botoșani, duelul din Moldova a fost rezolvat fără emoții de echipa lui Dică, după golurile lui Gnohere, Man și Tănase.

Deși a fost liniștit, meciul din Moldova a avut parte de un episod care a agitat puțin spiritele în tabăra roș-albastră la nivel de conducere. După nici o oră de joc, Marius Avram a avut o discuție aprinsă cu Nicolae Dică și l-a amenințat pe acesta că îl trimite în tribune, pe fondul protestelor tehnicianului. În plan secund, camerele TV ni-l arată pe Mihai Stoica în timpul unei conversații pe telefon. Acesta pare că a primit un mesaj pe telefonul mobil, după cum se poate observa clar din imaginile TV.

Coincidență totală după 2 minute: în tabăra FCSB are loc o schimbare ofensivă: iese Vlad Achim și intră favoritul patronului, Florinel ”Mbappe” Coman. După meci, Gigi Becali, cel care ar fi putut să se afle în spatele mesajului primit de Meme, a reacționat nervos: ”Nu vă permit această întrebare. Nu vă interesează. Problema voastră e să comentaţi despre fotbal.”

Cel mai probabil, Gigi Becali a intervenit din nou. Asta nu ar fi nimic ieșit din comun. Important pentru FCSB a fost faptul că schimbarea ”comandată” a avut efect. În minutul 58, Florinel Coman îl driblează pe Ungurușan în banda stângă, centrează pentru Gnohere, acesta prelungește pentru Dennis Man și puștiul FCSB face 2-0 și meciul e rezolvat.

De-a lungul ultimului deceniu, Gigi Becali s-a impus de nenumărate ori la Steaua/FCSB. Mulți l-au criticat pentru că se amestecă întreburile antrenorilor, însă au existat și cazuri în care ”patronul-antrenor” al Stelei s-a dovedit a fi mult mai inspirat decât tehnicienii echipei sale.

24 februarie 2005: Steaua - Valencia 2-0, cu ”pariul” lui Becali, Cristea, în rol principal!

Sezonul 2004-2005 de Cupa UEFA a fost unul de vis pentru Steaua. După ce a trecut de faza grupelor, echipa lui Walter Zenga se pregătea de o dublă imposibilă cu Valencia, desemnată cea mai bună echipă a Europei cu un sezon în urmă. Iar calculele hârtiei aveau să dovedească acest lucru...pe jumătate!

În turul jucat pe 16 februarie pe Mestalla, ”liliecii” se impuneau cu 2-0, grație golurilor marcate de Di Vaio și Aimar. Nimeni nu mai spera că Steaua lui Zenga mai poate face ceva pe Ghencea. Nimeni în afară de Gigi Becali. În stilu-i caracteristic, Gigi Becali s-a impus peste Zenga și l-a cerut titular pe Cristea pentru meciul retur. Restul avea să fie istorie!

Mult mai aprig decât Ciocoiu pe Mestalla, Cristea a marcat golurile Stelei pe Ghencea (minutele 50 și 70), iar meciul a ajuns în prelungiri și ulterior la penalty-uri, acolo unde Steaua s-a impus cu 4-3!

23 august 2006: Steaua - Standard Liege 2-1! Becali a visat oi, Badea a adus calificarea!

Un an mai târziu, cu Cosmin Olăroiu pe bancă, Steaua reușea minunea în fotbalul românesc: accederea în grupele UEFA Champions League. După 2-2 în tur cu Standard Liege, cea mai titrată echipă a României primea vizita belgienilor pe vechiul ”Lia Manoliu”.

Teoretic, Steaua avea nevoie de o remiză albă pentru calificare. Acesta scenariu avea să fie anulat de golul din minutul 3 al belgienilor marcat de Jovanovic. Din fericire, Steaua a avut un nou ”Cristea” în lot. Acesta s-a numit Valentin Badea. În ianuarie 2017, Badea povestește cum a fost impus de Becali titular în acel meci.

”Mi-aduc și acum aminte foarte bine de acel meci cu Standard. S-a jucat pe fostul ’23 August’, chiar pe 23 august. De când am plecat de la stadion, de la Ghencea și când am ajuns acolo, la stadion, era așa de multă lume că abia a intrat autocarul. Înainte de meci, i-a spus lui Oli că a visat două oi și că trebuie să joc eu neapărat, pentru că voi marca două goluri. Oli a zis: ’Da, Gigi, am înțeles!’

Zis și făcut! Vali Badea a jucat și s-a transformat în eroul meciului. Acesta avea să înscrie golurile de 1-1 și 2-1 în minutele 36 și 51, iar Steaua revenea în grupele UEFA Champions League după o pauză de 10 ani!

