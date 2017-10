Halep, al 25-lea lider WTA din istoria modernă a tenisului! Simona, alături de nume uriașe în această categorie, precum Evert, Williams, Graff sau Hingis

Prin performanța realizată azi în China, Simona Halep devine cel de-al 25-lea lider WTA din istoria modernă computerizată a tenisului feminin, începută în 1975. Totodată, Simona este prima jucătoare din România ajunsă pe locul 1 WTA.

Începând de luni, 9 octombrie, când va fi publicat noul clasament WTA, Simona Halep se va înscrie într-o galerie selectă a marilor jucătoare de tenis care au ocupat locul 1 WTA.

Iată topul și numărul săptămânilor în care acestea au ocupat locul 1:

1. Steffi Graf 377

2. Martina Navratilova 332

3. Serena Williams 319

4. Chris Evert 260

5. Martina Hingis 209

6. Monica Seles 178

7. Justine Henin 117

8. Lindsay Davenport 98

9. Caroline Wozniacki 67

10. Victoria Azarenka 51

11. Amélie Mauresmo 39

12. Angelique Kerber 34

13. Dinara Safina 26

14. Tracy Austin 21

15. Maria Sharapova

16. Kim Clijsters 20

17. Jelena Janković 18

18. Jennifer Capriati 17

19. Arantxa Sánchez Vicario 12

20. Ana Ivanovic

21. Venus Williams 11

22. Karolína Plíšková 8

23. Garbiñe Muguruza 4

24. Evonne Goolagong Cawley 2

25. Romania Simona Halep 0

Până să ajungă în acest top, Simona Halep s-a menținut pentru aproape 189 de săptămâni în TOP 10 WTA! În circuitul actual nicio altă sportivă în activitate nu poate rivaliza cu ea din acest punct de vedere.

Simona Halep became top-10 player after AO 2014, top-5 after IW 2014.

One of the best 5 players in WTA ranking for 41 of the last 43 months. pic.twitter.com/tQKJoIwsfD