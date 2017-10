LIVE-TEXT, semifinale Beijing: Halep - Ostapenko 3-2! La o victorie de locul 1 WTA

Zi uriașă pentru Simona Halep și pentru sportul românesc! Astăzi, la turneul Premier Mandatory ”China Open” care se dispută la Beijing, Simona poate deveni lider WTA. Pentru asta, a 2-a jucătoare a lumii trebuie să treacă de ambițioasa letonă Jelena Ostapenko în semifinale!

LIVE-TEXT, semifinale Beijing: Halep - Ostapenko 3-2

3-2: Ostapenko riscă la orice minge și câștigă încă un game. Simona urmează însă la serviciu, cu un break avans.

3-1: Simona luptă excepțional, revine de la 0-30 cu niște puncte superbe și își menține avansul liniștitor în set.

2-1: Mai agresivă, dar mai ales mult mai precisă în ”rachete” față de primele puncte ale meciului, Ostapenko apare și ea pe tabelă cu un game. Simona are însă un break avans.

2-0: Simona servește bine, revine de la 15-30 și are un început de meci perfect! Urmează un punct important pentru setul I pe serviciul letonei.

1-0: BREAK, Simona! Serviciu modest al letonei, iar primul game al meciului îi revine româncei, la zero. Tot la zero, dar la Roland Garros, Jelena câștigase pe serviciul Simonei primul punct al finalei.

A început meciul dintre Simona Halep și Jelena Ostapenko, contând pentru penultimul act al turneului de la Beijing.

Pentru Halep, turneul asiatic a fost unul al revanșelor, cu victorii categorice obținute în fața rusoaicelor Mariei Șarapova (6-2, 6-2) și Dariei Kasatkina (6-2, 6-1), două jucătoare în fața cărora Simona a pierdut recent la US Open și Wuhan.

Azi, în careul de ași de la China Open, Simona Halep caută să ajungă la a 3-a revanșă din acest turneu, una care va fi echivalentă cu ocuparea locului 1 WTA!