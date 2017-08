Marchează pe bandă rulantă, dar a decis să se retragă! Rooney nu va mai evolua pentru Anglia

Atacantul Wayne Rooney şi-a anunţat retragerea din echipa naţională a Angliei, pentru care a disputat 119 meciuri.

"Gareth Southgate (n.r. - selecţionerul Angliei) m-a sunat pentru a-mi spune că vrea să revin la următoarele meciuri. Am apreciat gestul. Totuşi, după ce m-am gândit mult, l-am anunţat că am decis să mă retrag. A fost o decizie grea, dar am discutat cu familia mea, cu managerul meu de la Everton şi cu cei apropiaţi mie", a spus Rooney.

Rooney a debutat pentru Anglia în februarie 2003, la meciul cu Australia, pierdut cu scorul de 1-3. La 18 ani, el juca la Euro 2004, iar în 119 meciuri jucate pentru englezi a marcat de 53 de ori.