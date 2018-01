The Cranberries, creştere impresionantă a vânzărilor după moartea solistei Dolores O’Riordan

Așa cum era de așteptat, moartea unui artist aduce nu numai tristețe, ci și… creșteri. De exemplu, vânzările trupei irlandeze The Cranberries au crescut impresionant după anunțul trist al morții lui Dolores O’Riordan, informează NME

Așa se face că decesul lui Dolores O’Riordan a făcut înconjurul mapamondului. Muzica irlandezilor a stârnit din nou interes. De pildă, „Something Else”, ultimul album al trupei, de anul trecut, a înregistrat o creștere a vânzărilor pe Amazon cu peste 900.000 de procente.

În plus, cele mai mari hituri ale trupei, printre care„Zombie”, „Dreams” și „Linger”, au intrat în Top 10 al celor mai vândute piese pe iTunes.

The Cranberries a fost una dintre cele mai iubite formații alternative în anii '90. Trupa a avut vânzări de peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, dintre care 17 milioane i-au revenit doar materialului discografic din 2014, „No Need to Argue”, cel care conține și celebrul hit „Zombie”.