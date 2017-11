Vacanțele le cort, experiențe memorabile pentru Cheloo și Șerban Copot

Numărul de comedie al francezului Le petit Monsieur, care se folosește doar de un banal cort, stârnește nostalgii printre jurații ”iUmor”, în această seară, de la ora 20:45, la Antena 1.

Printre cei marcați de experiențele din vacanțele în camping se numără prezentatorul Șerban Copoț și juratul Cheloo.

În timp ce Șerban a povestit că s-a chinuit să strângă un cort timp de jumătate de oră în toiul nopții, după ce a urmărit stele căzătoare, Cheloo a mărturisit că experiența sa a fost chiar și mai complicată.

”În 2010, am urcat pe munte cu cortul meu nou. După ce am terminat să îl fac, m-am mișcat puțin și era foarte instabil... Am ieșit și când am văzut că pusesem bețele de susținere pe dinafară, mi-am dat seama că nu am ce căuta acolo!”, a mărturisit amuzat Cheloo.

Ce părere au avut jurații despre numărul de comedie al francezului Le petit Monsieur, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20:45, la Antena 1, într-o nouă ediție ”iUmor”.