Colectiv. Sfâșietor. ”A venit preotul, a citit rugăciuni, Ți-a făcut semnul crucii și apoi am simțit cum sufletul Tău se înalță. Împietrit de durere, am soptit timid: “Dadule, acum ai scăpat!”

La doi ani de la moartea lui Alex, în clubul ”Colectiv”, tatăl lui, Narcis Hogea, a scris un mesaj cutremurător pe contul de socializare, unde a povestit cum au fost ultimele clipe din viața fiului său. Alex, student la Facultatea de Automatică și Calculatoare, s-a stins pe un pat de spital din Viena, la clinica ”AKH: Avea 19 ani. Devenea cea de-a 60-a victimă a incendiului ce curma 64 de vieți și provoca dureri infinite

„Salut, Dragul nostru Băiat, Mandrie a vietii noastre!

2 ani…Sâmbăta, 21 noiembrie 2015, fiind sarbatoare – Intrarea in Biserica a Maicii Domnului, am mers dimineata la Biserica Ortodoxa Romana din Viena. La sfarsitul slujbei, preotul a inceput sa le vorbeasca oamenilor care umplusera biserica despre semnificația acestei sarbatori. La un moment dat vorbele lui m-au tulburat: “Sa-L iubiti pe Dumnezeu mai mult decat pe copiii vostri!” “Sa nu va suparati daca Dumnezeu va cheama copiii la El, deoarece Dumnezeu vi i-a daruit!”. Simteam ca preotul vorbea doar cu mine incercand sa-mi transmita ceva.

Am plecat nedumerit către spital unde am aflat ca, desi erai stabil, starea Ta se deteriorase. Am incercat sa Te incurajam si Te-am rugat , cu lacrimi in ochi, sa rezisti. Spre seara, ne-am indreptat catre apartamentul in care eu si mami ne petreceam noptile, incercand sa nu ma mai gandesc la semnificatia celor intamplate în biserica. Peste noapte Te-am visat, pentru prima oara de la incendiu: Alergam pe un hol ingust si intunecat, lovindu-ma permanent de peretii reci, cautand cu disperare o ușa. Cand am ajuns in dreptul ei, am deschis-o, iar in fata mea a aparut o camera lunga aflata in semiintuneric, in care erau doar 2 paturi metalice de spital ce nu aveau nici macar saltea. Te-ai ridicat din patul din dreapta, si mi-ai spus: “Gata tati, am scapat! Uite, sunt bine! Da-mi, te rog, ceva de mancare ca mi-e foame rău!”. Erai dezbracat complet si foarte slab”...



”M-am trezit brusc cu speranta că a doua zi voi primi vesti bune despre Tine. Dar, pe la 8.30 dimineata, am primit un telefon prin care eram chemati urgent la spital. Acolo, am stat cu Tine cam o ora si jumatate, timp in care Ti-am povestit multe mangaindu-Te pe picior, Ti-am cerut iertare pentru tot ce am gresit, Ti-am spus ca Te iubesc si Te-am pupat usor pe frunte. A venit preotul, a citit rugaciuni, Ti-a facut semnul crucii si apoi am simtit cum sufletul Tau se inalta. Cu inima impietrita de durere, am soptit timid “Dadule, acum ai scapat!”

Era 22 noiembrie 2015, ora 11.17……………….

Ai grija de Tine, Baiatul nostru Luminos!

Ai grija de noi, Ingerul nostru Calauzitor!”