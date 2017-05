De pe patul de spital, Denisa Răducu luptă cu optimism, în pofida stării sale de sănătate: "Acum, dacă i se face transplant, chiar că nu mai are nicio șansă"

Momentele grele prin care trece Denis Răducu a impresionat o ţară întreagă, iar fanii au sărit în ajutorul acesteia, de îndată ce au aflat că artista ar avea probleme de sănătate. Însă, după ce a încercat să-i liniştească, noi informaţii despre starea sa de sănătate au ieşit la iveală.

Un apropiat al familie a oferit mai multe detalii despre situaţia cu care se confrunta cântăreaţa, în aceste momente:

"Nu se poate face transplantul, este imposibil. Am discutat cu cei mai buni specialiști din țară și, cu toții, ne-au spus același lucru: ea trebuie să se vindece de restul afecțiunilor de care suferă, iar apoi să se înscrie pe lista pentru transplantare, altfel nu își are sens. Acum, dacă i se face transplant, chiar că nu mai are nicio șansă (....)

Denisa le-a spus fanilor, clar, că este optimistă. Dar a făcut un apel important la ei. Mai exact, le-a spus <<Nu mă judecați după cum arăt, eu sunt aceeași Denisa, cea pe care o știți. Și sunt mai optimistă ca niciodată>>. M-a impresionat până la lacrimi ceea ce a spus”, a dezvăluit apropiatul familiei Denisei, pentru Spynews.