Când a intrat în dormitor și-a găsit iubita în pat cu un alt bărbat. A urmat un gest incredibil din partea „încornoratului”

Cum ai reacționa dacă ți-ai găsi partenerul de viață în pat cu altcineva? Cei mai mulți dintre noi ar reacționa violent, dar un bărbat pus în această situație a reușit să-și păstreze calmul și a trecut direct la răzbunare.

Potrivit actualitatea.biz, Duston Holloway, un american de 23 de ani, a intrat în dormitor și și-a găsit iubita în pat cu alt bărbat.

În loc să strige la ei sau să-i lovească, a profitat de faptul că cei doi dormeau adânc (aflați în stare de ebrietate) și le-a făcut câteva poze – ba chiar și-a făcut și un selfie cu ei – pe care le-a postat imediat pe Facebook.

”Când ajungi acasă și găsești alt bărbat dormind lângă cea pe care ai iubit-o. Bărbații buni merită femei bune”, a scris bărbatul înșelat.

Întrebat de un internaut cum a reușit să-și păstreze calmul, Duston a zis: ”Evident că îmi venea să-i iau la bătaie, dar am rămas calm, am făcut pozele și am plecat ca un boss.”