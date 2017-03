Dacă în dragoste nu are noroc, Drake se refugiază în lux! Și ce mai "cuibușor" are: doar opt milioane de dolari pentru fericirea artistului

Drake are luxul la picioare. De fapt, locuieşte în el. Vila de opt de milioane de dolari pe care o deţine în Los Angeles arată demenţial!

Artistul este unul dintre cel mai bine plătiți rapperi din lume, cu o averea estimată la 60 de milioane de dolari. Şi dacă tot are conturile doldora, are grijă să se răsfeţe.

Are o casă spectaculoasă, merge în vacanţe scumpe şi conduce maşini de lux. Conacul lui Drake se afla în Calabasas. Vila e amenajata foarte cool, are o piscină mare cu cascade, o grotă, un teatru de 24 de locuri, pivniţa cu vinuri. Are şapte dormitoare, noua bai, o sală de fitness şi un living imens.

Pentru tot acest lux, artistul a scos din buzunar, nici mai mult, nici mai puţin de opt milioane de dolari.