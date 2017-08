Drumul de la burtică la pătrățele! Ei sunt bărbaţi din showbiz care s-au pus pe slăbit: What's Up, de exemplu, avea 100 de kilograme când a scos prima piesă

Până mai ieri aveau câteva kilograme în plus, acum mai mai că se pot lăuda cu pătrăţele şi muşchi. Mulţi bărbaţi din showbiz s-au decis să renunţe la stilul de viaţă nesănătos şi s-au pus pe slăbit.

What s Up a bifatdintre cele mai spectaculoase trasnformări. În pozele din trecut, artistul era ceva mai.''pufos''. Cu ceva fălcuţe şi câteva kilograme bune în plus, Whats Up era un alt om. Nu s-a lăsat mai prejos aşa că şi-a dorit o schimbare în viaţa sa. Atenţie! Artistul a reuşit să slăbească nu mai puţin de 20 de kilgrame!! Avea peste 100 de kg iniţial!

Haideţi să vedem despre cine este vorba, dar mai ales prin ce metode au reuşit.