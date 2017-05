După 18 ani de căsnicie, Ben Stiller şi Christine Taylor se despart: "Prioritatea noastră va fi, în continuare, creşterea copiilor noştri ca părinţi devotaţi"

Actorii Ben Stiller şi Christine Taylor au anunţat că se despart după 17 ani de căsnicie şi că cei doi copii pe care îi au împreună vor rămâne prioritatea lor, scrie The Guardian.

Stiller şi Taylor, care sunt căsătoriţi din anul 2000, au făcut anunţul vineri, printr-un comunicat.

”Cu imensă dragoste şi respect, după cei 18 ani petrecuţi împreună ca un cuplu, am decis să ne despărţim. Prioritatea noastră va fi, în continuare, creşterea copiilor noştri ca părinţi devotaţi şi cei mai buni prieteni. Rugăm presa să ne respecte intimitatea în aceste momente”, au scris cei doi.

Ben Stiller a avut relaţii cu mai multe actriţe celebre la începutul carierei sale, inclusiv cu Jeanne Tripplehorn, Calista Flockhart şi Amanda Peet. În mai 2000 s-a căsătorit cu Christine Taylor, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc pe o plajă din Hawaii. Cei doi au jucat împreună în filme precum ”Zoolander”, ”DodgeBall: A True Underdog Story”, ”Tropic Thunder”, ”Zoolander 2” şi ”Arrested Development”. Cei doi locuiesc la New York şi au împreună doi copii - Ella Olivia, născută pe 9 aprilie 2002, şi Quinlin Dempsey, născut pe 10 iulie 2005.

Născut pe 30 noiembrie 1965, în New York, Benjamin Edward Meara "Ben" Stiller este actor, regizor producător şi scenarist, cunoscut pentru rolurile interpretate în filme precum ”Viaţa secretă a lui Walter Mitty/ The Secret Life of Walter Mitty”, ”Zoolander”, ”Mary cea cu vino-ncoa'/ There's Something About Mary”, trilogia ”Un socru de coşmar/ Meet the Parents”, ”Furtuna tropicală/ Tropic Thunder”, seria de animaţie ”Madagascar” şi trilogia ”O noapte la muzeu/ Night at the Museum”.

