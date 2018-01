Pentru prima dată, ni-l arată și nouă! Alina Eremia, fotografii de colecție cu Edi, iubitul ei. „Vă povestesc despre povestea mea de dragoste!”

Frumoasa Alina Eremia trăieşte o poveste de dragoste cu Edi Barbu, dar până acum, cei doi porumbei au ales să fie discreți în legătură cu relația lor. Însă, jurnaliștii de la Unica i-a convins pe cei doi să se fotografieze împreună și să dea mai multe „detalii” din casă!

Se pare că Alina și Edi se înţeleg excelent, iar iubitorul de lupte o tratează pe artistă ca pe o regină!

Ea - artistă, el - corporatist, împreună formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc! „Cei doi s-au întâlnit prima data la sala de sport, iar relația lor s-a înfiripat timid, cu priviri aruncate pe furiș unul către celalalt. Locuiesc împreună de un an și cel mai mult le place să călătorească, atunci când Alina nu are concerte, filmări etc. În viziunea lor, secretul unei relații reușite constă în comunicare, sinceritate și respect. Iar faptul că Alina are un program excat pe dos față de Edi nu le afecteaza relația, mai ales dacă dau dovadă amandoi de „concesie și cooperare“, au explicat ei pentru unica.ro.

„Vă povestesc despre povestea mea de dragoste!”, este descrierea pe care artista a atașat-o imaginii pe pagina ei oficială.

Dacă această poveste de dragoste se va împlini în fața altarului, vom afla împreună în anii care vor veni. Până atunci, Alina și Edi își trăiesc dragostea așa cum știu ei cel mai bine: împreună și discret!