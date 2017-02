Andreea Bălan va face o nuntă ca în filme! Va spune „DA” pe plaja din Sunset Beach. Da, a fost serialul preferat al mirilor!

Luna viitoare, artista va fi mireasă pe celebra plajă Sunset Beach. Un preot o va cununa cu iubitul ei, actorul George Burcea, într-o ceremonie restrânsă. Apoi, pentru cei doi urmează o scurtă lună de miere.

Dar şi botezul fiicei lor, Ella. Fetiţa, în vârstă de patru luni, va fi creştinată în România, în aprilie.

O rochie vaporoasă, un apus pe plajă şi un jurământ de iubire făcut sub cerul liber. Aşa arată, pentru Andreea Bălan, nunta perfectă. Iar visul va deveni realitate luna viitoare. Artista se va căsători cu actorul George Burcea într-o ceremonie intimă, peste Ocean.

„Nu au ales orice loc. Cei doi îşi vor rosti jurămintele pe celebra plajă făcută cunoscută cu 20 de ani în urmă, în serialul Sunset Beach. E o dorinţă veche a actorului.

„George, când era mic şi se uita la acest serial, Sunset Beach, îşi imagina că va ajunge într-o zi pe acea plajă. Nu ştia cum şi în ce fel şi cu cine. Dar, la 10 ani, i s-a întipărit lui acea plajă. În momentul în care i-am spus: "Uite, visul tău se va împlini, să mergem în Sunset Beach şi să facem ceremonia acolo", el a fost foarte emoţionat şi i-am făcut cadou biletele de avion, de ziua lui, pe 15 ianuarie”,a povestit Andreea.

Îndrăgostită de America, Andreea Bălan a filmat peste ocean nu mai puţin de cinci videoclipuri. Ultimul - pe o plajă părăsită. Acum, urmează al şaselea.

„Am fost şi anul trecut şi acum doi ani, deşi eram cu George, dar nu l-am luat, pentru că m-am dus strict cu treabă. Anul acesta am zis că mă duc şi cu treabă, dar fac şi o vacanţă. Mai ales că noi în ianuarie nu am avut vacanţă, că am stat cu Ella. Fiind foarte micuţă, nu am vrut să o părăsim”, a povestit jurata de la „Te cunosc de undeva”.

De patru luni, Andreea Bălan e mamă. Nu-şi va lua şi fetiţa la nuntă. Deşi sunt părinţi, Andreea şi George nu se gândesc şi la cununia civilă. Chiar dacă va fi soţie, Andreea Bălan e hotărâtă să-şi păstreze numele.

Andreea Bălan şi George Burcea se iubesc de doi ani. Au apărut împreună şi într-unul dintre videoclipurile artistei. În numai câteva săptămâni, vor fi soţ şi soţie, după o nuntă ca în filme.

