Lidia Buble vine, la filmarile pentru "Te cunosc de undeva!", cu Bubbly, cățelușul ei: “E un suflețel vesel, energic și cu lipici la oameni”

Lidia Buble, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, cu o transformare în Laura Stoica, este nedespărțită de cățelușul ei, Bubbly. Micuțul o însoțește peste tot, inclusiv la filmările pentru acest show, unde a reușit să cucerească întreaga echipă.

Pe Bubbly îl îndrăgeste toată lumea, de la prima întâlnire. Nu-i rezistă nimeni, pentru că e un suflețel vesel, energic și cu lipici la oameni. Este el micut, dar are o energie fantastică. Să-l vedeți și auziți cu latră… zici că e un pitbull, nu un pomeranian”, spune Lidia, amuzată.

La filmările pentru “Te cunosc de undeva!” sau la concerte, Bubbly e întotdeauna cuminte și prietenos. „Spre uimirea tuturor, îl iau și pe scenă, cu mine. Îl mai las dj-ului sau îl aduc în fața publicului, pentru că... este cerut! Culmea, după cântari, el face cele mai multe poze cu bublișorii. În alte cazuri, are gentuța lui specială, unde stă cumințel, doarme și mă așteaptă să ne jucăm, după concert”, adaugă Lidia.

Bubbly are șapte luni și i-a fost dăruit Lidiei de iubitul ei, Răzvan Simion. “A fost cadoul de ziua mea. De fapt, mi l-a oferit cu două zile înainte. A fost o maaaare surpriză, pentru că nu mă așteptam deloc să primesc tocmai ce-mi doream. Chiar purtam muncă de lămurire, să ne luăm un cațeluș, căci Răzvan nu era atât de decis pe cât eram eu. Cred însă că acesta era doar planul lui, surpriza pe care nu avea cum să mi-o divulge”, mai spune concurenta de la “Te cunosc de undeva!”. “Bubbly are foarte multă energie și caută joaca, oriunde, chiar și când merge în mașină. Iar mie îmi place foarte mult să-l smotocesc. Îl iubesc atât de mult, că nu ratez nici o ocazie să-i arăt afecțiune și să ne jucăm împreună”, conchide Lidia Buble.

