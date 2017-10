Pepe și Anisia Gafton le imită pe Cheeky Girls, la “Te cunosc de undeva!”: “Ne-am amuzat foarte tare, mai ales de felul cum arătam”

Sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 20.00, show-ul “Te cunosc de undeva!” se deschide cu un moment special. Pepe, invitatul permanent al emisiunii, și Anisia Gafton se transformă în surorile Monica și Gabriela, de la Cheeky Girls, două clujence care au cucerit la un moment dat topurile britanice și chiar pe unii politicieni de la Londra.

“E foarte frumos momentul. E chiar un moment pe care mi l-am dorit mult de tot”, spune Pepe, care va purta sâmbăta aceasta pe scena de la “Te cunosc de undeva!” părul lung, cu breton, și o rochiță roșie extrem de scurtă.

“Eu am luat lecții de canto pentru piesa asta”, adaugă Anisia. Și continuă: “Adevărul este că ne-am amuzat foarte tare în aceste roluri, mai ales de felul cum arătam. M-am și împiedicat, rochia îmi stătea într-o parte, am și dansat ca o căpriță… “. Cât de bine reușesc Anisia Gafton și Pepe să le imite pe surorile Irimia, de la Cheeky Girls, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”.

