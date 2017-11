Nu au crezut că au șanse să ajungă la „Marele Zid”, dar deznodământul i-a copleșit! Corina și Mircea Zamfir au demonstrat că totul este posibil la „The Wall”!

Corina și Mircea Zamfir au trăit o experiență unică la emisiunea „The Wall”, după ce la final au plecat acasă cu un venit impresionant!

Rundă după rundă și bilă după bilă, Mircea a luptat cu optimism pentru visul pe care îl are alături de soția sa: acela de a construi un orfelinat! Sau mai bine zis, un cămin pentru acei copii încercați de soartă.

La final, cei doi și-au dat mâna și au promis că, indiferent de deznodământ, ei vor continua să lupte pentru acest vis nobil. Și...surpriza a fost uriașă atunci când Corina a rupt contractul, iar tinerii concurenți au mers acasă cu incredibila sumă de 78.385 lei!

„Inițial eu nu am fost de acord, nu am crezut că ne potrivim prea bine formatului de cultură generală. Dar Mircea, foarte încrezător, a zis că este o șansă pe care nu trebuie să o lăsăm să treacă pe lângă noi. Și așa a și fost”, a declarat Corina fericită.

„Era o șansă în plus să facem și ceva deosebit. Plus că ne-am zis că nu e nimic dacă nu se întâmplă nimic, fiindcă experiența va fi una extraordinară. Am putut să-mi duc mama peste hotare și asta a fost pentru mine un vis. Plus că noi am pus chestia asta înaintea lui Dumnezeu, pentru viitoarele proiecte, pentru copii. Butem să facem un buget de aici și asta este extrem de important pentru noi. Așteptăm să putem să ajutăm câți mai mulți copii”, a adăugat Mircea fericit că a reușit să ajungă cu un pas mai aproape de visul său.

78.385 lei, acesta este pasul cu care cei doi încep un vis frumos, acela de a construi un orfelinat pentru acei copii sărmani, aflați în căutarea unui cămin cald și primitor!

„Marele Zid” le-a dat o bucurie imensă și astfel, soții Zamfir au reușit o victorie, dar una sufletească, nu sportivă!

The Wall ține publicul într-un suspans incredibil: o combinație între quiz-show, noroc și strategie, într-un decor impresionant și interactiv, unde doi coechipieri trebuie sa lucreze împreună pentru a cuceri „The Wall”. Unul dintre cele mai de succes game-show-uri ale momentului, „The Wall” este șansa de a-și schimba viața într-o singură seară tuturor celor care acceptă provocarea Marelui Zid de la Antena 1.



