Ce poți face, în acest weekend, în București. Expoziții, concerte și premiere cinematografice

Noaptea Muzeelor, în care pot fi văzute, între altele, statueta ”Cap de copil“ realizată de Constantin Brâncuşi şi un craniu din cuarţ de 30 de kilograme, alături de expoziţii din zeci de muzee şi spaţii culturale din Bucureşti, Art Safari 2017, concerte susţinute de muzicieni celebri, precum Al Di Meola şi Dream Theater.

De asemenea, vor exista şi premiere cinematografice ale unor filme aşteptate cu nerăbdare de cinefili, precum ”King Arthur: Legenda sabiei” şi ”Cea mai fericită zi din viaţa lui Olli Mäki”, alcătuiesc oferta de petrecere a timpului liber în acest weekend în Capitală.

Noaptea Muzeelor 2017 va avea loc sâmbătă, în peste 120 de spaţii culturale din Bucureşti şi din ţară. Între ofertele evenimentului se numără un tur ghidat în Cimitirul Bellu - ”Pe urmele lui Titu Maiorescu”, statueta ”Cap de copil”, realizată de Constantin Brâncuşi, care va fi expusă pentru 10 ore, în intervalul 16.00-02.00, la Muzeul de Artă Veche Apuseană ”Ing. Dumitru Furnică-Minovici“ al Academiei Române, şi un craniu din cuarţ de 30 de kilograme, care va putea fi admirat la Muzeul Naţional de Geologie.

La Muzeul Naţional de Geologie va fi vernisată expoziţia ”Grădina Dinozaurilor” care va cuprinde 6 dinozauri, replici în mărime naturală ale unor specii care au trăit cu aproximativ 150 de milioane de ani în urmă. Programul serii în Cimitirul Bellu începe la ora 19.00 cu un tur ghidat şi cuprinde recitaluri de jazz şi muzică clasică şi un spectacol de teatru. Până la miezul nopţii, vor fi organizate tururi ghidate ale cimitirului şi se va vizita expoziţia ”Simboluri - Istorii ale vieţii culturale”. Începând cu ora 21.00, vizitatorii vor vedea filmul documentar ”Titu Maiorescu şi apogeul literaturii române”, urmat la ora 21.30 de un recital de muzică instrumentală al cvartetului Cromatic.

La Muzeul Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, programul special al evenimentelor prilejuite de Noaptea Muzeelor include vernisajul expoziţiei temporare ”Urme în timp”, în prezenţa paleoartistului Eduard Olaru. Expoziţia ilustrează evoluţia şi originile omului modern prin reconstruiri grafice ale unui număr de 16 specii de hominide.

Grupurile Viţa de Vie, Byron, ROA (Rise Of Artificial), Grimus şi Zob concertează la Burgerfest, care va avea loc de vieri până duminică, în spaţiul Verde Stop. Accesul la eveniment se va face pe bază de bilet, preţurile fiind de 17 lei pentru tichetele de o zi şi de 45 de lei pentru abonamementele ce permit accesul la toate cele trei zile de festival. Chitarist jazz, jazz-rock şi jazz-fusion, compozitor şi producător, Al Di Meola revine în Capitală, sâmbătă, pentru a-şi prezenta cel mai recent album lansat, “Elysium” (2015). La Sala Palatului, celebrul muzician va interpreta compoziţii noi, dar şi piese celebre marca Piazzolla & Lennon-McCartney. Biletele se găsesc la preţuri de la 99 de lei la 629 de lei.

Trupa progressive rock Dream Theater va concerta la Arenele Romane, tot sâmbătă, pentru a marca 25 de ani de la lansarea albumului “Images and Words”, cel de-al doilea al trupei. Acesta va fi al doilea concert pe care Dream Theater îl va susţine, anul acesta, în România, după ce, vineri, trupa va cânta la Cluj-Napoca. Accesul se va face pe baza achiziţionării unor pachete speciale, care au preţuri de 225 de lei.

O altă opţiune de petrecere a timpului liber în acest weekend în Bucureşti este Pavilionului de artă Bucureşti – Art Safari 2017, deschis vineri, care va putea fi vizitat până pe 18 iunie la Galeriile Kretzulescu. Preţul unui bilet pentru ediţia din acest an este de 50 de lei, iar cel al unui abonament pentru o lună este de 90 de lei. Programul zilnic este între 12.00-21.00, cu excepţia sâmbetelor, când programul este 12.00-00.00.

Pavilionul de artă este dedicat expoziţiei ”Luchian şi independenţii”, prilejuită de Centenarul Luchian (1916-2016) şi va cuprinde opere ale artistului din peste 20 de instituţii muzeale, dar şi din cele mai importante colecţii private. Cea mai mare expoziţie Luchian din ultimii 50 de ani oferă o privire de ansamblu asupra creaţiei “înnoitorului picturii româneşti”, făcând referire şi la gruparea de secesiune artistică ce s-a conturat în jurul personalităţii sale, la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Expoziţia Centrală a Pavilionului de Artă Contemporană este intitulată ”Notes on a Landscape” şi este curatoriată de belgianul Wim Waelput, directorul şi fondatorul platformei pentru artă contemporană din Ghent. Expoziţia propune o explorare a tipurilor de preocupare artistică reprezentative pentru istoria locală a artei româneşti, punând accent pe factorii identitari şi geopolitici.

În cinematografele din ţară vor rula în premieră în acest weekend filmul de acţiune ”King Arthur: Legenda sabiei/ King Arthur: Legend of the Sword”, regizat de Guy Ritchie, cu Jude Law, Charlie Hunnam, Eric Bana şi Djimon Hounsou în distribuţie, şi comedia ”Cum să fii amantu' la femei/ How to Be a Latin Lover”, regizată de Ken Marino, cu Salma Hayek, Kristen Bell şi Eugenio Derbez în distribuţie.

Alte filme care vor rula în premieră sunt comedia ”Prizoniere de vacanţă/ Snatched”, regizată de Jonathan Levine, cu Goldie Hawn şi Amy Schumer în distribuţie, documentarul ”Marşul Pinguinilor: Chemarea misterioasă/ March of the Penguins”, regizat de Luc Jacquet, şi drama ”Cea mai fericită zi din viaţa lui Olli Mäki/ The Happiest Day in the Life of Olli Mäki”, regizată de cineastul finlandez Juho Kuosmanen, marele câştigător al secţiunii Un Certain Regard la Cannes 2016.